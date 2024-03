Eté 2024 : Air Tahiti Nui passe en vol quotidien entre Paris et Tahiti

Nous nous projetons vers l’avenir avec confiance, en tant que leader sur Tahiti, notre destination principale dans un marché très concurrentiel, grâce à un esprit pionnier, une quête d’excellence perpétuelle, et une identité forte

La saison d’été s’annonce bien et nous avons hâte d’accueillir les voyageurs à bord".

La compagnie aérienne polynésienne Air Tahiti Nui renforce son programme de vols entre Paris et la Polynésie se pour la saison estivale 2024.Ainsi, après le lancement d'un service bi-hebdomadaire Paris-Seattle le 14 juin 2023, maintenu tout au long de l'hiver, la saison estivale voit les fréquences via Los Angeles revenirCela permet à Air Tahiti Nui d'offrir un total deentre Paris et Papeete du 30 mars au 26 octobre 2024.Les réservations sont possibleset pour tous les itinéraires décrits (Paris/Papeete, Paris/Los Angeles, Paris/Seattle et vice-versa)., a déclaré Michel Monvoisin, le Président Directeur-Général d’Air Tahiti Nui dans un communiqué.