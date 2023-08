Air Tahiti Nui : "Nous sommes sur une inflation très modérée, de l'ordre de 3%" (Vidéo)

bonne et soutenue

La demande de voyage est là, les Français veulent voyager. Nous sommes toujours dans le phénomène de rattrapage post-Covid, avec une très forte demande et une appétence pour nos destinations, que ce soit la Polynésie ou les Etats-Unis

Néanmoins, les clients sont là, la Polynésie est demandée. La distribution et les voyagistes y répondent et nous sommes à leurs cotés pour proposer les meilleures solutions de voyages aux clients

nous sommes sur une inflation très modérée, de l'ordre de 3% depuis le début de l'année sur les billets utilisés

Il y a d'autres maillons du produit touristique qui contribuent également à cette inflation et je pense qu'il est important de ne pas montrer que l'aérien dans cette analyse. Le produit touristique terrestre contribue aussi à cette inflation, en fonction de l'offre et de la demande

Connaissez-vous le point commun entre Air Tahiti Nui et votre journal préféré ? Tous deux fêtent leur quart de siècle en 2023 !Invité sur le plateau TV de TourMaG.com, Jean-Marc Hastings, directeur France et Europe de la compagnie aérienne, est revenu sur ces 25 dernières années.Challenges, mutation de l'industrie, évolution des besoins de la clientèle... La compagnie à la fleur de tiaré doit sans cessepour répondre toujours aux attentes des clients.Après la création d'Air Tahiti Nui en 1998, l'année 2002 reste une année marquante pour le transporteur, avec. 2018 et l'arrivée des Boeing 787 nouvelle génération, permettant au Groupe de renouveler sa flotte, fait aussi partie des moments les plus importants pour la compagnie.Après des années compliquées suite à la pandémie de Covid-19,", a indiqué Jean-Marc Hastings.".Air Tahiti Nui est tout de même confrontée à certaines difficultés, notamment liées à des questions deen Polynésie. "", rassure Jean-Marc Hastings.Quant à l'impact du coût des billets d'avion sur les tarifs des voyages, ", commente le directeur France.".