Air Tahiti Nui : J'ai testé pour vous les classes Business et Premium à bord des B787 🔑

Les repas sont de qualité et servis par un équipage attentionné.



Un repas servi en deux fois après le décollage avec choix de plats chauds, petits pains variés et une carte des vins ayant reçu ces dernières années de nombreuses distinctions notamment de la part du magazine "Cellars in the sky" qui l’a classée comme une des meilleures cartes des classes affaires des compagnies aériennes.



Avant l’arrivée en début d’après-midi en Californie, une collation là aussi avec un plat chaud est servie et vous permettra d’attendre sereinement le diner du soir à Los Angeles.



Grand duvet épais, grand coussin moelleux frais et une luxueuse trousse d’accessoires sont fournis pour bien se reposer.



Pour celui qui veut se divertir la classe Poerava Business est équipée d’écrans tactiles de 40cm de diagonale avec une offre de films, de séries, des jeux de la musique et la chaine Tiare TV. Un code de connexion au Wi-Fi de l’avion est également offert.



Des boissons et petites friandises sont à disposition dans les offices de l’avion. Les toilettes sont accueillantes avec là encore la petite touche "pacifique" avec ce joli bouquet d’orchidées.