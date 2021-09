JEAN-MARC HASTINGS

Directeur régional France/Europe d'Air Tahiti Nui

Jean-Marc Hastings, Directeur régional France et Europe d'Air Tahiti Nui, est né en 1968 à Nantes. Marié et père de 4 enfants, il a consacré toute sa carrière au transport aérien et particulièrement aux compagnies AOM French Airlines et Air Tahiti Nui. Il est à l'origine du lancement de la compagnie de Polynésie française en France et en Europe en 2003.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 28 Septembre 2021

