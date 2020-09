Jean-Marc Hastings (Air Tahiti Nui) : « L’Outre-mer reste l’une des rares destinations vendables »

TourMaG.com - Comment avez-vous fait face économiquement aux mois passés ?



Jean-Marc Hastings : Sur le court terme, nous avons profité des mesures de chômage partiel pour nos salariés en France, et des mécanismes locaux en Polynésie. Nous avons aussi fait appel à un prêt garanti par l’Etat, et le Territoire de Polynésie française, notre principal actionnaire, nous apporte son soutien. Mais ce ne sont que des mesures techniques de court terme.



TourMaG.com - Le tout sans licenciements ?



Jean-Marc Hastings : Non, aucun licenciement n’a été envisagé, mais nous mettons en place un plan de départs volontaires d’une centaine de personnes. Le but étant de réorganiser l’entreprise, de réduire la voilure, de nous adapter pour passer cette situation difficile.



TourMaG.com - Quid des remboursements de billets ?



Jean-Marc Hastings : Nos conditions de reports, très incitatives car permettant de reporter les voyages jusqu’à fin 2021, ont plutôt bien fonctionné, les reports sur l’hiver et le printemps 2021 ont été nombreux.



En cas de vols annulés, nous proposons des solutions de reports rapides, de reports plus long, sans frais, et même de remboursement. Cela prend un peu de temps, mais nous avons remboursé nos passagers quand il le fallait.



TourMaG.com - Quel est votre sentiment sur les semaines et les mois à venir, et, plus globalement, sur l’avenir du secteur ?



Jean-Marc Hastings : Après une reprise grâce à l’affinitaire cet été, il y a un phénomène de report des billets du confinement sur l’arrière-saison.



Mais sur l’hiver et l’année prochaine, le manque de visibilité est totale. Nous sommes début septembre et la demande de voyage est très molle, la distribution est très ralentie. L’incertitude est totale. Ce dont nous sommes certains, c’est que la reprise sera lente et progressive.