Polynésie : fréquentation record en 2023 !

En 2023, le Pays entre dans la phase 2 de sa stratégie, se basant sur les critères établis par le Conseil Mondial du Tourisme (Global Sustainable Tourism Council - GSTC) et les travaux de l'élaboration de la stratégie touristique du SPTO (Pacific Tourism Organisation), dont Tahiti Et Ses Îles est membre.



Cette phase inclut une évaluation de la destination selon les critères du tourisme durable, une analyse de l'empreinte carbone de son secteur touristique, un sondage de la population sur le développement du tourisme, 4300 personnes ont étés interrogés, ainsi qu'une enquête de satisfaction auprès des touristes.



Grâce à ces évaluations, Tahiti Tourisme élabore désormais son plan d'actions et se fixe des objectifs clés de durabilité.



Les communautés locales sont au cœur de ces démarches, travaillant en collaboration avec les acteurs du tourisme et avec les décideurs publics. Tous sont unis par la valorisation de la culture et du patrimoine, ainsi que par les actions positives liées aux grandes transitions environnementales, à la biodiversité, à l'alimentation, ou encore à l'énergie, défis auxquels font face toutes les îles du Pacifique Sud.



Dans cette perspective, Tahiti Tourisme adapte sa communication et ses campagnes, s'engageant dans de nombreux projets tels que des programmes de sensibilisation au tourisme durable à destination des voyageurs, de l'industrie touristique et de la population. Ces initiatives incluent notamment :



• L'élaboration d'un guide pratique sur les gestes à adopter pour un tourisme durable à l'intention des professionnels, pouvant éventuellement aboutir à une Charte d'engagements ;



• La sensibilisation des élèves au tourisme durable, avec la création de manuels pédagogiques. " Il faut démarrer au plus bas, quitte à ce qu'on mette à jour ce guide tout au long des années qui viennent, pour le rendre de plus en plus complet ."



• La sensibilisation des voyageurs aux impacts du tourisme et aux précautions à prendre pour respecter les habitants et l'environnement, ainsi que leur orientation vers des projets locaux de préservation ou de développement ;



• Le lancement du site Internet FM27 dédié au suivi de la stratégie.



" Nous allons prochainement lancer le schéma directeur d'hébergement touristique, visant à déterminer les besoins en développement de l'hébergement pour les années à venir. L'objectif est de prioriser, répartir et contrôler ce développement dans les différentes îles. Cette démarche vise à aboutir à un plan cohérent, évitant les initiatives isolées des années passées.



Il est également essentiel que toutes ces informations soient communiquées à l'ensemble de la population afin qu'elle soit informée précisément des orientations prises ." conclut Jean-Marc Marcellin.