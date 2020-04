Jean-Marc Mocellin, nouveau Directeur Général de Tahiti Tourisme

La crise affecte gravement le secteur touristique qui est la première ressource économique de la Polynésie. C’est pourquoi, les équipes de Tahiti Tourisme ont tenu à continuer à communiquer au local et à l’international sur des campagnes digitales avec des messages positifs et de soutien à l’économie locale. Jean-Marc Mocellin a tenu à rassurer les administrateurs : "Soyez assurés que toute l’équipe de Tahiti Tourisme sera totalement investie et va se battre pour que notre tourisme retrouve ses couleurs le plus rapidement possible. "



