Vaihere Lissant, nouvelle Directrice Générale de Tahiti Tourisme

Lors du Conseil d'Administration de Tahiti Tourisme qui s'est tenu ce vendredi 28 février,sur proposition de Bud Gilroy, Président du Conseil d’Administration et Moetai Brotherson, Président du Pays en charge également du Ministère du tourisme.À la suite de l’annonce du départ de Jean-Marc Mocellin, Tahiti Tourisme a lancé un appel à candidature tant au niveau local qu'international.Sur les très nombreuses candidatures déposées, l'agence de recrutement Michael Page, sur laquelle s'est appuyé le Groupement, a présélectionné 3 candidats qui ont été auditionnés.À l’issue de ces entretiens, la candidature de Vaihere Lissant a été retenue et présentée aux administrateurs de Tahiti Tourisme. Connue des équipes du Groupement et de l'industrie touristique polynésienne, elle assure actuellement la Direction Marketing & Communication au sein de Tahiti Tourisme.