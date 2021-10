Tahiti Tourisme : "nous avons bon espoir d'atteindre les niveaux de 2019" (Vidéo)

"Nous prévoyons d’opérer la ligne entre 3 et 7 fréquences hebdomadaires à partir du 16 novembre

"Ayez confiance ! Surtout que la politique de report sans frais ou de remboursement sans frais pour des ventes jusqu'à mars 2022 se poursuit pour les voyages effectués jusqu'en juin 2022."

Pour accompagner cette relance, une campagne digitale sera lancée mi-octobre. En parallèle une opération menée avec Air Tahiti Nui fera la promotion de l'hôtellerie familiale. La compagnie polynésienne prévoit d'ailleurs de reprendre son plan de route normal sur l’axedès le 16 novembre, puis de rouvrir l’ensemble de son réseau en mars 2022." a indiqué Jean-Marc Hastings, directeur régional France et Europe d’Air Tahiti Nui.Les signaux passent donc progressivement au vert ce qui fait dire à Gilles Gosselin s'adressant aux agences de voyages :Pour rappel, les voyageurs vaccinés se rendant en Polynésie française doivent disposer d’un test préalable à l’embarquement (de moins de 72h pour les PCR et de moins de 48h pour les antigéniques).Les voyageurs non vaccinés devront s'engager à s'auto-isoler 7 jours à leur arrivée et devront justifier d'un motif impérieux.Les voyageurs de 12 à 17 ans inclus ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet sont dispensés d'auto-isolement si et seulement si ils accompagnent des personnes majeures qui disposent d’un schéma vaccinal complet.