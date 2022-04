Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2022

Cette année encore, compagnies aériennes, compagnies de croisières, hôteliers et réceptifs de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présents à l’appel de Tahiti Tourisme pour cette journée de workshop dédié à la destination Polynésie Française sur le marché français.



Ce sont ainsi 16 partenaires locaux représentants plus d’une vingtaine de produits qui y ont participé, parmi lesquels :



● Les compagnies aériennes internationales Air Tahiti Nui et French Bee

● Les compagnies de croisières Aranui, Ponant - Paul Gauguin Cruises et Tahiti Yacth Charter

● Les hôtels Conrad Bora Bora Nui, Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, Hilton Hotel Tahiti, InterContinental Tahiti et Bora Bora, Les Maitai, The Brando, Pearl Resorts Of Tahiti, Hotel Kia Ora Resort & Spa - Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, SME Hibiscus, Raiatea Lodge, Royal Polynesia, South Pacific Management, Te Moana Tahiti Resort, Four Seasons Bora Bora, Hotel Le Mahana Huahine

● Les agences réceptives Polynesie Voyages et Tahiti Travel Services

● L’excursionniste Tahiti Nui Helicopters



Cette journée s’est clôturée par une soirée aux couleurs et aux saveurs tahitiennes a réunie en tout près de 200 personnes qui contribuent tout au long de l’année au succès de la destination.



« Depuis le début de la crise, l’ensemble des professionnels du tourisme polynésiens sont restés mobilisés pour sauver l’une des principales activités économiques du pays. La profession tout entière a fait le maximum au cours de ses deux dernières années marquées par la Pandémie de Covid 19, pour que la destination reste ouverte et que le niveau de services soit à l’image des attentes des voyageurs. Aujourd’hui, hôteliers, prestataires d’activités, réceptifs et tous les autres acteurs du tourisme en Polynésie sont mobilisés pour que la destination tienne toutes ses promesses. Tahiti Tourisme est plus que jamais sur le terrain, localement, pour sensibiliser les populations à l’importance du tourisme et sur les marchés pour former, animer, soutenir les réseaux de ventes et faire rêver les voyageurs » , a affirmé Jean-Marc Mocellin.