TourMaG - Tokyo revient aussi sur le réseau, vous confirmez la réouverture pour le 30 octobre ?



Michel Monvoisin : Oui, nous reprenons effectivement la route « Asie ». Pour nous Tokyo est le Hub « Asie » avec d’excellentes correspondances et grâce à nos accords nous desservons en plus du Japon, la Chine et la Corée du Sud.



L’Asie, nous le savons c’est difficile. Je reviens du congrès IATA où tout le monde s’accorde à dire que la reprise est très lente.



Cependant nous souhaitons ouvrir fin octobre. C’est le début de la basse saison, là où il y a le plus de chambres et on espère stimuler le tourisme.



Avec Tahiti Tourisme, nous allons lancer des campagnes, nous avons également revu notre réseau de distribution avec les tour-opérateurs japonais qui ont un rôle très important.



Nous avons également profité du congrès IATA pour revoir nos partenaires de Japan Airlines qui nous soutiennent et nous encouragent.



Nous redémarrons donc avec l’Asie, pour ne pas être également dépendant d’un seul marché. Le poids des États-Unis aujourd’hui est très important sur la destination Polynésie. Il n’a jamais été aussi haut et nous voulons avoir cette alternative avec l’Asie.