Seattle, découvrez un autre visage de la côte Ouest des Etats-Unis

Seattle se situe dans l'État de Washington situé à l’extrême Nord-Ouest des États-Unis, entre l'Oregon au sud et la Colombie-Britannique (Canada) au nord.Sa situation géographique est assez unique. Lorsque l’on regarde sur la carte, on voit la ville entourée de montagnes, forêts de pins et de lacs.En changeant d’échelle, on distingue un immense bras de mer.Cette situation privilégiée a valu à Seattle, d’être récompensée plusieurs fois pour sa qualité de vie en étant désignée « Best Big Place to Live in the US » par le magazine américainDepuis plusieurs années, elle fait partie des villes les plus dynamiques des États-Unis d’un point de vue démographique.Située à moins de 200 km de la frontière canadienne et bordant l’océan Pacifique, Seattle est un centre industriel et technologique jouant un rôle majeur dans les échanges commerciaux avec l’Asie.La ville possède le troisième plus grand « Chinatown » d’Amérique du Nord. À l’origine, de nombreux Chinois étaient venus travailler à la construction du chemin de fer transcontinental. Au cours de son histoire, la ville a progressivement accueilli une mosaïque de nouveaux arrivants venus d’Asie et des îles du Pacifique : Philippins, Vietnamiens, Japonais, Coréens, etc.S’il s’agit d’un stop-over, pas de temps à perdre. Le Dreamliner d’Air Tahiti Nui vous déposera dans la ville en début d’après-midi (saison d’été).Prévoyez une première rencontre avec le Pacifique et le front de mer de Seattle qui longe Elliot Bay.situé à la pointe du Pier 70 offre une vue magnifique sur la baie.Le soleil descend et l’on profite du spectacle des bateaux qui entrent et qui sortent dans la belle lumière du soir. Cargos chargés de containers, petits yachts ou voiliers de particuliers.mais aussi des huitres ou "l’octopus". L’addition est quelque peu salée, comme partout maintenant aux États-Unis. On paye la qualité, c’est délicieux et aussi une vue magnifique.Si on veut s’en sortir pour moins cher, reste le happy hour jusqu’à 18h30 avec de très jolis plats à moins de vingt dollars.