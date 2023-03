Papeete - Paris CDG : Air Tahiti Nui prolonge sa ligne via Seattle à l'année

Air Tahiti Nui opérera sa nouvelle liaison de Papeete vers Paris-CDG via Seattle-Tacoma toute l’année.



Après l’inauguration de la route Papeete - Seattle le 4 octobre dernier et l’annonce d’une extension vers Paris du service bi-hebdomadaire pour la période été 2023, la compagnie annonce l'extension de la route Papeete - Paris via Seattle pour la prochaine saison Hiver IATA.



A partir du 12 juin 2023, cette nouvelle desserte vers et depuis Paris sera couplée aux cinq rotations programmées via Los Angeles.



Au total, Air Tahiti Nui proposera un total de sept vols par semaine entre Paris et Papeete de juin à septembre 2023.