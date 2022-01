Hôtellerie Polynésie : "Nous faisons face à un goulet d'étranglement" à Moorea

Si l'archipel est en manque de chambres, elle ne manquera pas de capacité aérienne pour la haute saison.



Selon Tahiti Tourisme, l'offre en sièges entre la France et la Polynésie française est "en très forte progression pendant la saison été, puisque nous observons 73% de sièges en plus par rapport à la saison été 2021 , et +19% par rapport à la saison été 2019".



Reste que les professionnels polynésiens ont souffert de la crise liée au covid-19 et fragilisé les entreprises. "La remise en route a été très compliquée car les prestataires ne tenaient plus le choc. Il a fallu remettre la machine en route. Nous voyons une différence entre les destinations qui sont restées toujours ouvertes comme la République Dominicaine et celles qui ont fermé leurs frontières. " témoigne Hélion de Villeneuve.



"Comme sur d'autres destinations il manque encore du personnel dans les hôtels et chez les prestataires, et les plans de vols cet hiver sont sujet à ajustements" reconnaît Bruce McNamara.



Résultat : les délais pour les requests sont plus longs qu'avant l'ère pre-covid. "Cela peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir une réponse pour un circuit complet". ajoute le directeur de production de Beachcomber Tours.



Il faudra donc tenir compte de ces paramètres pour optimiser au mieux votre prochain dossier Polynésie.