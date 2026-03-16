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Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

La destination intègre une aire marine protégée à sa stratégie touristique


En intégrant l’aire marine protégée Tainui Atea à sa stratégie touristique, Tahiti Et Ses Îles fait de la préservation de l’océan un levier d’attractivité, misant sur un modèle de développement durable à grande échelle.


Rédigé par le Mardi 17 Mars 2026 à 12:07

Tahiti Et Ses Îles fait de la préservation de l’océan un levier d’attractivité - Depositphotos.com, mvaligursky
Tahiti Et Ses Îles fait de la préservation de l’océan un levier d’attractivité - Depositphotos.com, mvaligursky
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La Polynésie française franchit une nouvelle étape dans le développement de son modèle touristique.

Avec l’intégration de l’aire marine protégée Tainui Atea à sa stratégie globale, la destination Tahiti Et Ses Îles entend faire de la préservation de l’océan un levier structurant de son attractivité.

Créée en 2018 puis renforcée en 2025, cette aire marine protégée couvre près de 5 millions de km², soit l’ensemble de la zone économique exclusive polynésienne.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique internationale portée notamment lors du Sommet des Nations Unies sur l’Océan 2025, où les États ont été appelés à renforcer leurs engagements en faveur de la protection des océans.

Un modèle touristique fondé sur la préservation

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Avec Tainui Atea, les autorités polynésiennes affirment leur volonté de faire de la protection des milieux marins un pilier du développement touristique.

Plusieurs mesures ont été mises en place, parmi lesquelles l’interdiction de l’exploitation des fonds marins et celle des dispositifs de concentration de poissons dérivants.

L’objectif est double : préserver les écosystèmes marins tout en renforçant l’expérience proposée aux visiteurs.

La destination met ainsi en avant des lagons et récifs mieux conservés, une biodiversité protégée et des conditions d’observation de la faune marine améliorées, autant d’atouts pour un tourisme orienté vers l’écotourisme et les expériences immersives.

Une gouvernance ancrée dans les traditions locales

Au-delà des mesures réglementaires, la gestion de Tainui Atea repose sur une approche intégrant les savoirs traditionnels polynésiens, notamment le principe du rāhui, qui consiste à limiter temporairement l’accès à certaines ressources pour favoriser leur régénération.

Ce mode de gouvernance place les communautés locales au cœur du dispositif, avec une gestion partagée et évolutive.

Le plan de gestion 2023-2037 encadre cette stratégie sur le long terme, avec un suivi annuel présenté au conseil de gestion de l’aire marine protégée.


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Tags : polynesie francaise, tahiti et ses iles
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