Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

Avec Tainui Atea, les autorités polynésiennes affirment leur volonté de faire de la protection des milieux marins un pilier du développement touristique.



Plusieurs mesures ont été mises en place, parmi lesquelles l’interdiction de l’exploitation des fonds marins et celle des dispositifs de concentration de poissons dérivants.



L’objectif est double : préserver les écosystèmes marins tout en renforçant l’expérience proposée aux visiteurs.



La destination met ainsi en avant des lagons et récifs mieux conservés, une biodiversité protégée et des conditions d’observation de la faune marine améliorées, autant d’atouts pour un tourisme orienté vers l’écotourisme et les expériences immersives.