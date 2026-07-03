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Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande

L'expérience locale au cœur des nouvelles adresses


Hilton poursuit l'expansion de son portefeuille européen avec l'ouverture de deux établissements. En Crète, Hilton Hotels & Resorts fait son retour en Grèce avec un resort à La Canée. En Islande, Curio Collection by Hilton s'implante à Akureyri, dans le nord du pays, avec un hôtel inspiré du patrimoine littéraire islandais.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 14:54

Hilton poursuit l'expansion de son portefeuille européen avec l'ouverture de deux établissements - Depositphotos.com @josekube
Hilton poursuit l'expansion de son portefeuille européen avec l'ouverture de deux établissements - Depositphotos.com @josekube
IFTM
Hilton continue d'étoffer son réseau européen. Le groupe vient d'annoncer l'ouverture de deux nouveaux établissements, l'un en Grèce, l'autre en Islande, illustrant sa stratégie de développement sur des destinations touristiques en croissance.

À La Canée, en Crète, le groupe inaugure le Hilton Chania Old Town Resort & Spa, marquant le retour de l'enseigne Hilton Hotels & Resorts en Grèce.

Situé à proximité immédiate de la vieille ville et du front de mer, l'établissement entend séduire une clientèle internationale tout au long de l'année.

Dans le même temps, Hilton ouvre le Skáld Akureyri, Curio Collection by Hilton, premier établissement de la marque dans le nord de l'Islande. Implanté au cœur d'Akureyri, il mise sur une identité fortement ancrée dans la culture locale.

La Canée : Hilton mise sur une destination ouverte toute l'année

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Avec cette ouverture, Hilton renforce sa présence en Grèce, où le groupe exploite désormais plus de 50 hôtels sous différentes enseignes.

Le Hilton Chania Old Town Resort & Spa compte 85 chambres et suites. Toutes disposent d'un balcon avec piscine chauffée privative, tandis que certaines proposent également un sauna privé et une vue sur la mer Égée.

L'établissement comprend également une piscine à débordement sur le toit, un jardin botanique, un spa développé avec L'Occitane en Provence, un centre de remise en forme ainsi que plusieurs espaces dédiés à l'organisation de réunions, séminaires, mariages ou événements privés.

Côté restauration, plusieurs concepts sont proposés : un restaurant méditerranéen ouvert toute la journée, un rooftop avec piscine, un lounge face à la mer ainsi qu'un café-pâtisserie Fauchon, dont il s'agit de la première implantation en Grèce.

Selon Hilton, ce nouvel établissement s'inscrit dans une volonté de contribuer à la désaisonnalisation de la destination en développant une offre adaptée aussi bien aux voyageurs de loisirs qu'à la clientèle d'affaires.

En Islande, Curio Collection s'installe à Akureyri

À plus de 4 000 kilomètres de la Crète, Hilton poursuit également son développement dans les pays nordiques avec l'ouverture du Skáld Akureyri, Curio Collection by Hilton.

L'hôtel comprend 71 chambres ainsi que 15 appartements avec services hôteliers. Son concept repose sur l'héritage littéraire islandais : le nom Skáld fait référence aux poètes et conteurs qui occupent une place importante dans la culture du pays. Cette identité se retrouve dans l'architecture intérieure, le choix des matériaux et les œuvres d'art présentes dans l'établissement.

Le restaurant Abba-labba-lá met à l'honneur une cuisine nordique élaborée à partir de produits locaux et de saison. Deux terrasses en rooftop, un espace fitness et plusieurs espaces de réception complètent l'offre.

Situé à quelques minutes à pied du centre-ville d'Akureyri, l'hôtel se positionne également comme une porte d'entrée vers les principaux sites naturels du nord de l'Islande, parmi lesquels le Diamond Circle, les excursions d'observation des baleines, les stations de ski ou encore les aurores boréales.


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Tags : grece, hilton, Islande
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