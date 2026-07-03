Hilton ouvre deux nouvelles adresses en Grèce et en Islande

À plus de 4 000 kilomètres de la Crète, Hilton poursuit également son développement dans les pays nordiques avec l'ouverture du Skáld Akureyri, Curio Collection by Hilton.



L'hôtel comprend 71 chambres ainsi que 15 appartements avec services hôteliers. Son concept repose sur l'héritage littéraire islandais : le nom Skáld fait référence aux poètes et conteurs qui occupent une place importante dans la culture du pays. Cette identité se retrouve dans l'architecture intérieure, le choix des matériaux et les œuvres d'art présentes dans l'établissement.



Le restaurant Abba-labba-lá met à l'honneur une cuisine nordique élaborée à partir de produits locaux et de saison. Deux terrasses en rooftop, un espace fitness et plusieurs espaces de réception complètent l'offre.



Situé à quelques minutes à pied du centre-ville d'Akureyri, l'hôtel se positionne également comme une porte d'entrée vers les principaux sites naturels du nord de l'Islande, parmi lesquels le Diamond Circle, les excursions d'observation des baleines, les stations de ski ou encore les aurores boréales.