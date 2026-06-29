Travel tech, données, durabilité : la France et la Grèce renforcent leur coopération

La France et la Grèce s'allient pour transformer leur secteur touristique - Depositphotos.com, AleksTaurus
La France et la Grèce renforcent leur coopération en matière de pilotage touristique.
Le 17 juin dernier, Serge Papin, ministre français du Tourisme, et son homologue grecque, Olga Kefaloyanni, ont paraphé une Déclaration d'intention officielle en marge de la 126e session du Conseil exécutif de l’ONU Tourisme à Tolède.
Cette entente bilatérale se concentre sur trois axes de travail prioritaires :
- le développement du tourisme durable et de nouvelles filières touristiques, à travers notamment des projets pilotes sur des destinations confrontées à la surfréquentation ou la création d’itinéraires culturels et gastronomiques hors saison ;
- le partage et la valorisation des données d'intérêt pour le secteur, en s’appuyant par exemple sur l’interopérabilité des observatoires nationaux ou la mise en place d’un tableau de bord commun de suivi des flux ;
- l'innovation et les nouvelles technologies, avec une attention particulière portée aux entreprises de la tourisme tech, qu’il s’agisse de coopérations entre incubateurs, d’appels à projets conjoints ou de tests de solutions de gestion intelligente des flux.
Le 17 juin dernier, Serge Papin, ministre français du Tourisme, et son homologue grecque, Olga Kefaloyanni, ont paraphé une Déclaration d'intention officielle en marge de la 126e session du Conseil exécutif de l’ONU Tourisme à Tolède.
Cette entente bilatérale se concentre sur trois axes de travail prioritaires :
- le développement du tourisme durable et de nouvelles filières touristiques, à travers notamment des projets pilotes sur des destinations confrontées à la surfréquentation ou la création d’itinéraires culturels et gastronomiques hors saison ;
- le partage et la valorisation des données d'intérêt pour le secteur, en s’appuyant par exemple sur l’interopérabilité des observatoires nationaux ou la mise en place d’un tableau de bord commun de suivi des flux ;
- l'innovation et les nouvelles technologies, avec une attention particulière portée aux entreprises de la tourisme tech, qu’il s’agisse de coopérations entre incubateurs, d’appels à projets conjoints ou de tests de solutions de gestion intelligente des flux.
Une mutualisation des compétences administratives
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Pour matérialiser ces engagements, les administrations des deux ministères vont mettre en place des groupes de travail thématiques, des visites d’étude ainsi que des missions croisées.
L'objectif partagé est de progresser vers un modèle plus équilibré, tant dans la répartition géographique que dans la saisonnalité des flux, pour atténuer la pression environnementale sur les destinations phares.
Les deux pays réaliseront un bilan d'étape tous les cinq ans pour adapter leur plan de travail en fonction de l'évolution de leurs stratégies nationales.
A lire : Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme
L'objectif partagé est de progresser vers un modèle plus équilibré, tant dans la répartition géographique que dans la saisonnalité des flux, pour atténuer la pression environnementale sur les destinations phares.
Les deux pays réaliseront un bilan d'étape tous les cinq ans pour adapter leur plan de travail en fonction de l'évolution de leurs stratégies nationales.
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