Travel tech, données, durabilité : la France et la Grèce renforcent leur coopération

Pour matérialiser ces engagements, les administrations des deux ministères vont mettre en place desL'objectif partagé est de progresser vers un modèle plus équilibré, tant dans la répartition géographique que dans la saisonnalité des flux, pour atténuer la pression environnementale sur les destinations phares.Les deux pays réaliseront un bilan d'étape tous les cinq ans pour adapter leur plan de travail en fonction de l'évolution de leurs stratégies nationales.