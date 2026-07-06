800 vols par jour, 40 millions de passagers par an : Air France fête les 30 ans du hub à Paris-CDG

Air France célèbre les 30 ans de son hub à Paris-Charles de Gaulle, Depositphotos.com Photo by sto-noname
Air France célèbre le trentième anniversaire de son hub de Paris-Charles de Gaulle, le cœur battant de son réseau mondial.
Cette infrastructure gère désormais plus de 50 % de l'activité totale de l'aéroport parisien : la compagnie y assure jusqu'à 800 vols par jour vers près de 170 destinations à travers le monde.
Inauguré le 31 mars 1996, ce centre d'exploitation repose sur un système de vols synchronisés par plages horaires pour optimiser les correspondances.
Ce modèle a permis d'enregistrer une hausse de 20 % du trafic dès ses six premiers mois d'activité sans mobiliser d'avions supplémentaires.
La gestion des flux s'effectue en temps réel depuis le Centre de Contrôle du Hub (CCH), où travaillent 5 300 collaborateurs de l'entreprise. En période de pointe, la plateforme enregistre un atterrissage toutes les 30 secondes pour acheminer 100 000 passagers de la compagnie et 90 000 bagages quotidiennement. Plus de la moitié des clients Air France à Paris-Charles de Gaulle étant en correspondance.
La connectivité internationale est décuplée par le partenariat avec KLM à Amsterdam-Schiphol, créant un axe de 24 vols par jour pour desservir un réseau combiné de 320 destinations.
Cette infrastructure gère désormais plus de 50 % de l'activité totale de l'aéroport parisien : la compagnie y assure jusqu'à 800 vols par jour vers près de 170 destinations à travers le monde.
Inauguré le 31 mars 1996, ce centre d'exploitation repose sur un système de vols synchronisés par plages horaires pour optimiser les correspondances.
Ce modèle a permis d'enregistrer une hausse de 20 % du trafic dès ses six premiers mois d'activité sans mobiliser d'avions supplémentaires.
La gestion des flux s'effectue en temps réel depuis le Centre de Contrôle du Hub (CCH), où travaillent 5 300 collaborateurs de l'entreprise. En période de pointe, la plateforme enregistre un atterrissage toutes les 30 secondes pour acheminer 100 000 passagers de la compagnie et 90 000 bagages quotidiennement. Plus de la moitié des clients Air France à Paris-Charles de Gaulle étant en correspondance.
La connectivité internationale est décuplée par le partenariat avec KLM à Amsterdam-Schiphol, créant un axe de 24 vols par jour pour desservir un réseau combiné de 320 destinations.
Modernisation des services au sol et déploiement de l'intelligence artificielle
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L'évolution du hub s'accompagne d'une automatisation croissante des parcours à travers l'installation de bornes libre-service et de portes d'embarquement automatisées.
Les agents au sol utilisent des tablettes tactiles connectées pour informer les usagers en temps réel, indique un communiqué de presse. Par ailleurs, l'entreprise intègre des solutions basées sur l'intelligence artificielle, avec plus de 80 cas d'usage identifiés pour personnaliser le parcours des voyageurs.
Le traitement des clientèles spécifiques comprend le programme Kids Solo, qui prend en charge 120 000 enfants voyageant seuls chaque année.
Sur le plan de l'inclusivité, le service d'assistance Saphir dédié aux personnes en situation de handicap fête ses 25 ans en 2026, après avoir accompagné plus de 760 000 passagers sur l'année 2025. Le site dispose aussi de six salons privés, dont un espace totalement révisé en 2024 pour les clients de la Première classe.
Les agents au sol utilisent des tablettes tactiles connectées pour informer les usagers en temps réel, indique un communiqué de presse. Par ailleurs, l'entreprise intègre des solutions basées sur l'intelligence artificielle, avec plus de 80 cas d'usage identifiés pour personnaliser le parcours des voyageurs.
Le traitement des clientèles spécifiques comprend le programme Kids Solo, qui prend en charge 120 000 enfants voyageant seuls chaque année.
Sur le plan de l'inclusivité, le service d'assistance Saphir dédié aux personnes en situation de handicap fête ses 25 ans en 2026, après avoir accompagné plus de 760 000 passagers sur l'année 2025. Le site dispose aussi de six salons privés, dont un espace totalement révisé en 2024 pour les clients de la Première classe.
Les chantiers de la décarbonation et le développement des liaisons ferroviaires
La stratégie environnementale de la compagnie au sol s'appuie sur l'électrification des engins de piste, l'usage de carburants d'aviation durables (SAF) et le renforcement de l'intermodalité. L'offre combinée « Train + Air », développée en partenariat avec SNCF Voyageurs, séduit 160 000 clients par an au départ de 25 gares françaises et belges. Ce réseau intègre les trains Ouigo et prévoit d'étendre sa couverture à 27 gares d'ici la fin de l'année 2026.
Le visage de la plateforme aéroportuaire va connaître d'importantes modifications à court terme.
En mars 2027, la mise en service de la liaison ferroviaire CDG Express reliera l'aéroport à la gare de l'Est en 20 minutes. Cette ouverture technique coïncidera avec un changement complet du nom des différents terminaux de Paris-Charles de Gaulle, une mesure destinée à simplifier l'orientation des voyageurs en transit.
Le visage de la plateforme aéroportuaire va connaître d'importantes modifications à court terme.
En mars 2027, la mise en service de la liaison ferroviaire CDG Express reliera l'aéroport à la gare de l'Est en 20 minutes. Cette ouverture technique coïncidera avec un changement complet du nom des différents terminaux de Paris-Charles de Gaulle, une mesure destinée à simplifier l'orientation des voyageurs en transit.