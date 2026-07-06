800 vols par jour, 40 millions de passagers par an : Air France fête les 30 ans du hub à Paris-CDG

jusqu'à 800 vols quotidiens

Le hub aéroportuaire d'Air France à Paris-Charles de Gaulle fête ses trois décennies d'existence, une plateforme d'interconnexion qui a accueilli près de 40 millions de clients au cours de l'année 2025.

Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 6 Juillet 2026 à 16:33

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