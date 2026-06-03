Agences de voyages et commerces : quelles sont les villes les plus dynamiques ? [ABO]

Découvrez nos infographies interactives sur les centres-villes et villes de France

Nos centres-villes sont ébranlés par les fermetures en cascade de grandes chaînes et par une forte hausse du taux de vacance commerciale. Alors que David Lestoux, urbaniste et sociologue du commerce, se montre positif quant à l’avenir de nos cœurs de ville, les défis restent nombreux. En attendant, alors que certains dirigeants s’alarment d’une faible fréquentation des agences de voyages, quels sont les centres-villes les plus dynamiques pour le commerce ? Et quelles sont les villes qui concentrent le plus d’agences de voyages ? Voici quelques infographies pour vous éclairer.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 1 Juillet 2026 à 07:36

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