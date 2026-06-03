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Agences de voyages et commerces : quelles sont les villes les plus dynamiques ? [ABO]

Découvrez nos infographies interactives sur les centres-villes et villes de France


Nos centres-villes sont ébranlés par les fermetures en cascade de grandes chaînes et par une forte hausse du taux de vacance commerciale. Alors que David Lestoux, urbaniste et sociologue du commerce, se montre positif quant à l’avenir de nos cœurs de ville, les défis restent nombreux. En attendant, alors que certains dirigeants s’alarment d’une faible fréquentation des agences de voyages, quels sont les centres-villes les plus dynamiques pour le commerce ? Et quelles sont les villes qui concentrent le plus d’agences de voyages ? Voici quelques infographies pour vous éclairer.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 07:36

Les petites villes surreprésentées dans les implantations des AGV - Depositphotos.com, @Pathosphoto
Les petites villes surreprésentées dans les implantations des AGV - Depositphotos.com, @Pathosphoto
CroisiEurope
Les agences de voyages affrontent les crises mieux que certains secteurs.

Alors qu’à l’avènement d’Internet, tout le monde prédisait leur mort, elles ont fait mieux que résister. En 2005, nous écrivions, à la suite de l’étude d’un cabinet d’expertise comptable, que les points de vente pourraient diminuer de moitié dans les cinq années suivantes.

A lire aussi : Faillites en cascade, montée de la vacance commerciale... quel avenir pour les centres-villes ?

Elles étaient 3 900 entreprises à l’époque, selon l’Insee et son rapport sur "Le tourisme en France en 2005". Internet, le Covid, le smartphone et ChatGPT plus tard, les agences de voyages sont 4 224 à être immatriculées au registre d’Atout France.

Le grand remplacement n’a pas eu lieu. Mieux, elles sont plus nombreuses et se développent, même si elles étaient 4 800 unités en 2016.

Et alors, d’aucuns pourraient dire que les effectifs ont baissé.

Mais d’après une table ronde du Grand Live du Voyage Loisirs, les réseaux ont plutôt tendance à étoffer les agences en salariés, plutôt qu’à réduire les troupes.

Une fois ce constat dressé, démontrant une certaine vitalité du secteur, attardons-nous sur les zones d’implantation des agences de voyages.


Les petites villes surreprésentées dans les implantations des AGV

OVS Atout France 2025
Où s’implantent les agences de voyages ?
Répartition des 4 224 agences immatriculées par taille de commune
Source : OVS Atout France
Déf. TourMag / INSEE
Le constat principal
92 % des agences sont en milieu urbain
46 % dans les grandes villes, 46 % dans les petites villes.
Seules 7,5 % en ville moyenne et 0,2 % en milieu rural.
4 224 agences immatriculées Grandes villes 46,1 % Villes moy. 7,5 % Petites villes 46,2 % Rural 0,2 %
Définition TourMag / INSEE :
Commune rurale < 2 000 hab. • Petite ville 2 000–20 000 • Ville moyenne 20 000–100 000 • Grande ville > 100 000
Détail par catégorie
Grande ville
> 100 000 hab.
46.1%
1,946 ag.
Ville moyenne
20 000 - 100 000 hab.
7.5%
317 ag.
Petite ville
2 000 - 20 000 hab.
46.2%
1,953 ag.
Commune rurale
< 2 000 hab.
0.2%
8 ag.
Part relative
46.1%7.5%46.2%0.2%
💡 A retenir
Quasi-absence en milieu rural (8 agences seulement). Les petites villes concentrent autant d’agences que les grandes métropoles.

Pour réaliser ces infographies, nous nous sommes basés sur le registre Atout France, puis sur les données de DataGouv.fr, sur les commerces ouverts, que nous avons fait ingurgiter à l'IA d'Antropic baptisé Claude.

Et sans surprise, la distribution suit l’évolution des modes de vie des Français.

Alors qu’environ 81 % de la population vit en ville, 92 % des implantations se trouvent, elles, dans des centres urbains.

À noter malgré tout qu’elles sont près de 46,2 % à se trouver dans des villes de moins de 20 000 habitants, alors qu’un peu moins de 18 % de la population française y vit.

Les villes moyennes paraissent moins attirer les réseaux de distribution.

A lire aussi : Les agences de voyages physiques : stop ou encore ?

Chamonix, Les Houches... les villes avec le plus d’agences par habitant

Carte interactive
Densité des agences de voyages
99 villes · France métropolitaine
OVS Atout France 2025
ILE-DE-FRANCE Densite ag./100k hab. : <5 5-10 10-20 20-40 ≥40
Cliquez sur un carré
pour afficher le détail

Dans l'infographie ci-dessus, nous avons cherché à voir quelles étaient les 100 villes comptant le plus d’agences de voyages en France, afin d’identifier les centres-villes les plus dynamiques selon les professionnels de l’industrie.

Sans surprise, d’après le registre d’Atout France, Paris est surreprésentée, avec 793 agences. Suivent Marseille, avec 78 points de vente, Lyon (70), puis Toulouse (52).

Les grandes villes concentrent donc le plus grand nombre de points de vente.

Sauf que, si l’on regarde la densité des agences comparée au nombre d’habitants d’une ville, celle-ci n’est pas la plus élevée dans les poumons économiques de la France.

Arrivent alors en tête Les Houches, avec une densité de 166,7 agences pour 100 000 habitants, mais seulement 5 agences, devant Chamonix (84,2 AGV pour 100 000 habitants), Gondreville (78,9), Bourg-Saint-Maurice (63,3) et Pornichet (62,5)...

Bayonne, La Rochelle, Antibes ou Saint-Malo... des centres-villes dynamiques

📊
Chiffres clés
Vue d'ensemble de la base OSM France
722 331
commerces & services recensés
95 050
restaurants — catégorie n°1
50 285
points à Paris · 477 / km²
92,9 %
des fiches ont un nom renseigné
À retenir
🍽️
Les restaurants arrivent très largement en tête
95 050 points, devant les vêtements (32 872) et les coiffeurs (32 502)
📍
Paris concentre 50 285 points
Devant le Nord (20 379) et le Rhône (20 119) — soit 7× plus que Lyon
📋
Le nom est renseigné dans 92,9 % des fiches
Mais les données de contact restent très incomplètes
🏆
Centres-villes les plus dynamiques
Top 50 · score composite hab. + km²
Score composite : commerces / 1 000 hab. + commerces / km² — deux indicateurs normalisés et moyennés. Mesure l'attractivité commerciale réelle indépendamment de la taille de la ville.
1 – 10 / 50
👤
Top 50 — / 1 000 habitants
Densité commerciale rapportée à la population · ordre décroissant
1 – 10 / 50
📐
Top 50 — / km²
Densité commerciale surfacique · ordre décroissant
1 – 10 / 50
🗂
Top 10 — types de commerces
France entière · base OSM
🏙
Top 50 — volume total
Nombre absolu de points OSM par ville
🔍
Exemples de lecture — 4 villes
Commerces, population, superficie et ratios
OpenStreetMap — données © contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL
shop=* · craft=* · certains office=* · amenity · ratios INSEE / geoapi.gouv.fr

Et alors que nous avons regardé les lieux d’implantation de la distribution, nous avons souhaité observer les centres-villes les plus dynamiques.

Comme nous vous l’expliquions dans un entretien avec David Lestoux, urbaniste et sociologue, nos centres urbains ne sont pas nécessairement en voie de disparition, mais plutôt en mutation.

Si le taux de vacance commerciale, donc le nombre de commerces vides, augmente ces dernières années, c’est aussi parce qu’un pan de nos enseignes, qui ont pullulé dans les années 1990 et 2000, disparaît.

Elles ne sont plus forcément en phase avec l’évolution des modes de consommation et de la sociologie de la population française.

Notre pays compte, selon les données de DataGouv, 722 331 commerces.

Paris arrive de nouveau en tête des villes ayant le plus de boutiques, tout comme pour le plus grand nombre de commerces par km². Mais d’autres cités plus petites s’en sortent très bien, à l’image de Bayonne, La Rochelle, Antibes ou encore Saint-Malo.

Des villes où le tourisme représente une activité relativement importante.

Caen, Rouen, Grenoble... ces villes avec peu d’agences de voyages !

Analyse croisée OSM × OVS Atout France 2025
Les villes avec des carences en agences de voyages
Villes à fort dynamisme commercial mais sous-équipées en agences
OVS Atout France 2025
Grenoble Rouen Nancy Metz Caen Dijon Orléans Lyon Tours Nantes Brest Rennes Ecart dynamisme commercial OSM − couverture agences : Fort (≥38 pts) Moyen (26–37 pts) Modéré (<26 pts)
🔎
Cliquez sur
un cercle
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le détail

Autres articles
Et alors que les réseaux de distribution, à l’image de Leclerc Voyages, TUI ou encore des autocaristes comme Guilloux Voyages, souhaitent ouvrir de nouvelles agences, nous avons tenté d’identifier des opportunités.

Pour cela, nous avons croisé les données des centres-villes les plus dynamiques avec le registre des immatriculations d’Atout France.

Nous avons mis en avant dix villes où les agences sont sous-représentées, alors même que ces cités affichent une bonne vitalité commerciale. Deux villes normandes, Rouen et Caen, figurent parmi ces opportunités pour les réseaux de distribution, tout comme Grenoble.

Ces villes représentent-elles réellement des opportunités ou ces chiffres ont-ils une explication sociologique ?

À noter que les villes normandes font face à des développements de centres commerciaux agressifs, ce qui explique peut-être une moindre affluence dans leur centre-ville, donc une moindre appétence pour les enseignes de la distribution.


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Tags : agence de voyages, bayonne, caen, centre ville, paris, ville
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