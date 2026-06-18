Les agences de voyages physiques : stop ou encore ? [ABO]

Parfois qualifiées de ringardes, les agences de voyages suscitent finalement toujours l’appétit de nombreux acteurs.



" Quand on est un TO principalement présent en France, sur un marché dominé par les distributeurs, il existe peu d’options pour mieux contrôler ses ventes.



L’une d’entre elles est de devenir, à son tour, distributeur.



Notre stratégie est de continuer à développer cet aspect de distributeur, pour ne plus être un simple tour-opérateur, même s’il n’y a rien de péjoratif à cela ", explique le directeur général de TUI France.



Les autocaristes ne sont pas en reste, ils sont nombreux à racheter ou ouvrir des agences.



Entre l’atout stratégique que représente la distribution pour moins dépendre du BtoB, la volonté de diversifier son activité et le rêve que symbolise l’industrie, malgré les faibles marges... les agences continuent de battre le pavé.



Leur nombre ne décroît pas, bien au contraire.



Il est passé de 3 900 entreprises en 2005 à 4 224 en juin 2026, selon le registre d’Atout France. Malgré tout, le marché évolue à vitesse grand V, sous l’effet de la révolution digitale et de l’IA.



" Ma vraie interrogation aujourd’hui porte sur le voyage à forfait. Il continue évidemment de se vendre et continuera de l’être. En revanche, ne faut-il pas spécialiser certaines agences ? Est-on capable de tout faire ? , s'interroge Yvon Peltanche.



D’ailleurs, parmi les nouvelles immatriculations, beaucoup de personnes se sont installées et travaillent seules. Je pense surtout qu’il ne s’agit pas de généralistes, mais en grande partie d’agences sur-mesure. Je m’interroge donc sur le fait que l’avenir de nos points de vente passera sans doute par une spécialisation ", imagine le dirigeant.



Un constat que ne partagent pas nécessairement Guirec Le Morvan et Christophe Fuss.



Pour le patron de TUI France, une agence se doit d’être en mesure de répondre à toutes les demandes de la clientèle. La spécialisation reste l’apanage des tour-opérateurs.