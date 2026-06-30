Voyages E.Leclerc affiche désormais l'impact carbone de ses séjours

Voyages E.Leclerc annonce le déploiement d'un calculateur d'impact carbone directement intégré à son site internet.
Le distributeur entend faire de l'information environnementale un critère de choix au même titre que le prix, la destination ou les services inclus.
Le dispositif est désormais accessible sur l'ensemble des séjours éligibles proposés par le réseau de plus de 250 agences.
Le distributeur entend faire de l'information environnementale un critère de choix au même titre que le prix, la destination ou les services inclus.
Le dispositif est désormais accessible sur l'ensemble des séjours éligibles proposés par le réseau de plus de 250 agences.
Le client peut consulter la répartition des émissions entre le transport et l'hébergement
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Concrètement, une première estimation des émissions de gaz à effet de serre apparaît dès la page de résultats. Celle-ci est ensuite affinée tout au long du parcours de réservation en fonction de plusieurs paramètres : durée du séjour, nombre de voyageurs ou encore vols sélectionnés lorsqu'ils sont inclus dans l'offre.
Le client peut également consulter la répartition des émissions entre le transport et l'hébergement, ainsi que des équivalences destinées à mieux comprendre l'impact de son voyage.
L'information figure enfin dans l'e-mail de confirmation de réservation et sera intégrée aux supports imprimés de l'enseigne à partir de septembre 2026.
« Chez E.Leclerc, nous avons toujours considéré que le consommateur devrait pouvoir choisir en disposant de la meilleure information possible. (...) Nous pensons qu'il est désormais légitime qu'il puisse également accéder à une information sur son impact environnemental », explique Guirec Le Morvan, directeur de Voyages E.Leclerc.
Le client peut également consulter la répartition des émissions entre le transport et l'hébergement, ainsi que des équivalences destinées à mieux comprendre l'impact de son voyage.
L'information figure enfin dans l'e-mail de confirmation de réservation et sera intégrée aux supports imprimés de l'enseigne à partir de septembre 2026.
« Chez E.Leclerc, nous avons toujours considéré que le consommateur devrait pouvoir choisir en disposant de la meilleure information possible. (...) Nous pensons qu'il est désormais légitime qu'il puisse également accéder à une information sur son impact environnemental », explique Guirec Le Morvan, directeur de Voyages E.Leclerc.
Voyages E.Leclerc s'est associé à Fairmoove Solutions
Pour élaborer ce calculateur, Voyages E.Leclerc s'est associé à Fairmoove Solutions, spécialisé dans l'évaluation environnementale appliquée au tourisme.
Pour le transport aérien, le calcul repose sur les consommations réelles de kérosène lorsqu'elles sont disponibles et prend également en compte l'effet des traînées de condensation, désormais reconnu comme un facteur contribuant au réchauffement climatique.
Concernant les hébergements, l'évaluation s'appuie sur des bases de données sectorielles et sur les caractéristiques propres de chaque établissement.
Le calculateur couvre aujourd'hui les séjours en France comprenant un hébergement, ainsi que les séjours à l'étranger incluant un hébergement seul ou associé à un transport aérien.
Pour le transport aérien, le calcul repose sur les consommations réelles de kérosène lorsqu'elles sont disponibles et prend également en compte l'effet des traînées de condensation, désormais reconnu comme un facteur contribuant au réchauffement climatique.
Concernant les hébergements, l'évaluation s'appuie sur des bases de données sectorielles et sur les caractéristiques propres de chaque établissement.
Le calculateur couvre aujourd'hui les séjours en France comprenant un hébergement, ainsi que les séjours à l'étranger incluant un hébergement seul ou associé à un transport aérien.
"Après l'éco-score textile, on s'attaque au voyage"
Cette initiative s'inscrit dans le plan de décarbonation plus large du Mouvement E.Leclerc, qui vise une réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035.
Voyages E.Leclerc rappelle également avoir adhéré à Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) en 2020, réalisé son premier Bilan Carbone® en 2023 et développé un réseau d'ambassadeurs RSE au sein de ses agences.
« Après l'éco-score textile, on s'attaque au voyage. Les consommateurs comparent déjà les prix. Demain, ils pourront aussi comparer l'impact carbone de leurs séjours. Un critère de plus, au moment où ils en ont besoin. » a précisé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc.
A lire aussi : Interview exclusive de Michel-Édouard Leclerc : Voyages E.Leclerc va atteindre un total de 300 agences d'ici 2030
Voyages E.Leclerc rappelle également avoir adhéré à Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) en 2020, réalisé son premier Bilan Carbone® en 2023 et développé un réseau d'ambassadeurs RSE au sein de ses agences.
« Après l'éco-score textile, on s'attaque au voyage. Les consommateurs comparent déjà les prix. Demain, ils pourront aussi comparer l'impact carbone de leurs séjours. Un critère de plus, au moment où ils en ont besoin. » a précisé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc.
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