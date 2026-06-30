Voyages E.Leclerc affiche désormais l'impact carbone de ses séjours

Après l'éco-score textile, on s'attaque au voyage. Les consommateurs comparent déjà les prix. Demain, ils pourront aussi comparer l'impact carbone de leurs séjours. Un critère de plus, au moment où ils en ont besoin.

Cette initiative s'inscrit dans le plan de décarbonation plus large du Mouvement E.Leclerc, qui vise une réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035.Voyages E.Leclerc rappelle également avoir adhéré à Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) en 2020, réalisé son premier Bilan Carbone® en 2023 et développé un réseau d'ambassadeurs RSE au sein de ses agences.» a précisé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc.