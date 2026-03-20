TUI France dégaine la "garantie plan B" pour relancer les réservations

Nos équipes étaient bien évidemment fortement mobilisées. Nous avons mis en place une cellule de crise sur deux semaines (…) avec le soutien du groupe, l’ensemble des rapatriements avait été quasiment réalisé sur cette période

On a vu des prix s’envoler alors qu’il y avait des clients bloqués à destination. C’était assez déstabilisant

tous les clients de TUI sont rentrés chez eux sains et saufs. (...) Sur les quelque 10 000 clients, la grande majorité a été rapatriée directement par douze vols opérés par TUI Airline et 26 vols charters organisés par TUI