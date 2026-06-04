Ce que pensent vraiment les Français des compagnies aériennes, le grand classement 2026

L'étude met également en lumière un contraste marqué entre perception de la qualité et perception du rapport qualité-prix. Sur le critère de qualité, Air France arrive en première position avec un score net de 51,2, devant Emirates (20,4), Qatar Airways (18,8), British Airways (17,9) et Lufthansa (16,6). Les compagnies traditionnelles dominent largement ce classement.



À l'inverse, lorsqu'il s'agit de valeur perçue, les transporteurs à bas coûts prennent l'avantage. easyJet se hisse à la première place avec un score de 14,6, devant Transavia (8,9), Air France (8,2) et Ryanair (5,4).



Pour YouGov, ces résultats démontrent que le prix n'est pas l'unique critère de choix des voyageurs. La satisfaction, la qualité perçue et la confiance accordée à une marque jouent également un rôle déterminant dans les décisions d'achat.



L'étude s'intéresse également aux profils des clients d'Air France et d'easyJet. Les clients d'Air France apparaissent plus âgés, 68 % ayant plus de 45 ans. Ils voyagent davantage pour les loisirs, effectuent plus fréquemment leurs réservations directement sur le site de la compagnie et affichent un fort intérêt pour la découverte culturelle des destinations.



Chez easyJet, le rapport qualité-prix constitue un facteur déterminant. Les clients appartiennent davantage aux classes de revenus intermédiaires et sont plus sensibles au coût dans le choix de leur mode de transport. Ils privilégient également les séjours combinant détente et découverte.