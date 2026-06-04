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Ce que pensent vraiment les Français des compagnies aériennes, le grand classement 2026

Air France incontournable, mais les compagnies du Golfe raflent la mise côté satisfaction


Dans son étude France Airline Rankings 2026, YouGov analyse les compagnies aériennes les plus attractives auprès des voyageurs français. Si Air France domine largement en matière de considération et de qualité perçue, les meilleures performances en satisfaction client reviennent à Singapore Airlines, Emirates et Qatar Airways.


Rédigé par le Vendredi 5 Juin 2026 à 09:11

YouGov analyse les compagnies aériennes les plus attractives auprès des voyageurs français - Depositphotos.com @Boarding2Now
YouGov analyse les compagnies aériennes les plus attractives auprès des voyageurs français - Depositphotos.com @Boarding2Now
MSC Croisières
Alors que le transport aérien continue d'évoluer dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les contraintes opérationnelles et des attentes croissantes des voyageurs, YouGov publie son étude "France Airline Rankings 2026".

Réalisée à partir des données de son outil BrandIndex, elle dresse un état des lieux de la perception des principales compagnies aériennes auprès des Français.

L'analyse repose sur plusieurs indicateurs : la considération des voyageurs envisageant un déplacement dans les douze prochains mois, la satisfaction des clients actuels ou passés, ainsi que les perceptions de qualité et de rapport qualité-prix.

Avec un score de considération de 43 %, Air France s'impose comme la compagnie la plus envisagée par les voyageurs français pour leurs futurs déplacements. Elle devance nettement easyJet (22,5 %), Transavia (16,5 %) et Ryanair (15,4 %).

La compagnie nationale conserve sa première place auprès de toutes les générations et des deux sexes. Son avance est particulièrement marquée chez les Baby Boomers, où elle atteint 45,5 % de considération.

Parmi les compagnies en progression, Transavia enregistre la plus forte hausse annuelle (+1,5 point), devant Emirates (+1,1 point) et KLM (+1 point), signe d'une dynamique favorable pour certains acteurs secondaires du marché.

Singapore Airlines, Emirates et Qatar Airways dominent la satisfaction

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Si Air France bénéficie d'une forte attractivité, elle n'occupe que la quatrième place du classement de satisfaction des clients actuels et anciens avec un score net de 66,5.

Les trois premières positions sont occupées par Singapore Airlines (76,6), Emirates (74,5) et Qatar Airways (69), qui confirment la solidité de leur réputation auprès des passagers français.

Selon YouGov, cette hiérarchie met en évidence la capacité des compagnies long-courriers premium à transformer leur image de marque en expérience client jugée satisfaisante.

Corsair se distingue également avec la plus forte progression annuelle en matière de satisfaction (+6,1 points), devant American Airlines (+6 points) et Emirates (+5,7 points).

Qualité : Air France en tête et les low cost ?

L'étude met également en lumière un contraste marqué entre perception de la qualité et perception du rapport qualité-prix. Sur le critère de qualité, Air France arrive en première position avec un score net de 51,2, devant Emirates (20,4), Qatar Airways (18,8), British Airways (17,9) et Lufthansa (16,6). Les compagnies traditionnelles dominent largement ce classement.

À l'inverse, lorsqu'il s'agit de valeur perçue, les transporteurs à bas coûts prennent l'avantage. easyJet se hisse à la première place avec un score de 14,6, devant Transavia (8,9), Air France (8,2) et Ryanair (5,4).

Pour YouGov, ces résultats démontrent que le prix n'est pas l'unique critère de choix des voyageurs. La satisfaction, la qualité perçue et la confiance accordée à une marque jouent également un rôle déterminant dans les décisions d'achat.

L'étude s'intéresse également aux profils des clients d'Air France et d'easyJet. Les clients d'Air France apparaissent plus âgés, 68 % ayant plus de 45 ans. Ils voyagent davantage pour les loisirs, effectuent plus fréquemment leurs réservations directement sur le site de la compagnie et affichent un fort intérêt pour la découverte culturelle des destinations.

Chez easyJet, le rapport qualité-prix constitue un facteur déterminant. Les clients appartiennent davantage aux classes de revenus intermédiaires et sont plus sensibles au coût dans le choix de leur mode de transport. Ils privilégient également les séjours combinant détente et découverte.


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Tags : aerien, air france, yougov
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