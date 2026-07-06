Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

Avant même de choisir leur destination, de nombreux vacanciers se heurtent aux contraintes de l'organisation.



Près d'un Français sur trois (30 %) affirme avoir déjà renoncé à partir en vacances parce que la préparation du séjour lui paraissait trop complexe. Cette proportion atteint près d'un sur deux chez les 18-34 ans.



Dans ce contexte, les vacances en France apparaissent comme une solution plus simple à organiser, sans pour autant sacrifier le plaisir du voyage.



L'étude montre que 96 % des personnes interrogées jugent possible de passer d'excellentes vacances sans quitter la France.



Elles sont également 92 % à considérer que la diversité des paysages et des expériences proposées dans l'Hexagone reste sous-estimée, tandis que 89 % estiment que les vacances en France permettent de véritablement déconnecter du quotidien.