Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

À l'heure de préparer les vacances estivales, les Français semblent plus que jamais séduits par les destinations hexagonales.
Selon la dernière étude de l'Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations, réalisée par OpinionWay, la France n'est plus perçue comme une solution de repli face aux séjours à l'étranger, mais comme une destination à part entière, capable de répondre aux attentes en matière de dépaysement, de budget et de simplicité d'organisation.
L'étude révèle que 85 % des Français considèrent désormais la France comme l'un des plus beaux pays du monde pour passer leurs vacances. Dans le même temps, 84 % estiment qu'un séjour en France est tout aussi désirable qu'un voyage à l'étranger.
Une tendance qui se traduit dans les intentions de départ : près de trois Français sur quatre (73 %) envisagent de passer leurs prochaines vacances exclusivement sur le territoire national.
Selon la dernière étude de l'Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations, réalisée par OpinionWay, la France n'est plus perçue comme une solution de repli face aux séjours à l'étranger, mais comme une destination à part entière, capable de répondre aux attentes en matière de dépaysement, de budget et de simplicité d'organisation.
L'étude révèle que 85 % des Français considèrent désormais la France comme l'un des plus beaux pays du monde pour passer leurs vacances. Dans le même temps, 84 % estiment qu'un séjour en France est tout aussi désirable qu'un voyage à l'étranger.
Une tendance qui se traduit dans les intentions de départ : près de trois Français sur quatre (73 %) envisagent de passer leurs prochaines vacances exclusivement sur le territoire national.
L'organisation des vacances, un frein croissant
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Avant même de choisir leur destination, de nombreux vacanciers se heurtent aux contraintes de l'organisation.
Près d'un Français sur trois (30 %) affirme avoir déjà renoncé à partir en vacances parce que la préparation du séjour lui paraissait trop complexe. Cette proportion atteint près d'un sur deux chez les 18-34 ans.
Dans ce contexte, les vacances en France apparaissent comme une solution plus simple à organiser, sans pour autant sacrifier le plaisir du voyage.
L'étude montre que 96 % des personnes interrogées jugent possible de passer d'excellentes vacances sans quitter la France.
Elles sont également 92 % à considérer que la diversité des paysages et des expériences proposées dans l'Hexagone reste sous-estimée, tandis que 89 % estiment que les vacances en France permettent de véritablement déconnecter du quotidien.
Près d'un Français sur trois (30 %) affirme avoir déjà renoncé à partir en vacances parce que la préparation du séjour lui paraissait trop complexe. Cette proportion atteint près d'un sur deux chez les 18-34 ans.
Dans ce contexte, les vacances en France apparaissent comme une solution plus simple à organiser, sans pour autant sacrifier le plaisir du voyage.
L'étude montre que 96 % des personnes interrogées jugent possible de passer d'excellentes vacances sans quitter la France.
Elles sont également 92 % à considérer que la diversité des paysages et des expériences proposées dans l'Hexagone reste sous-estimée, tandis que 89 % estiment que les vacances en France permettent de véritablement déconnecter du quotidien.
Budget maîtrisé et proximité
Au-delà de la simplicité, la maîtrise des dépenses constitue un critère déterminant dans le choix de la destination. Les répondants estiment qu'une semaine de vacances d'été en famille devient excessive au-delà de 1 817 euros en moyenne.
Dans cette optique, la France est perçue comme le meilleur compromis entre coût et qualité de l'expérience. Près d'un tiers des Français (32 %) la placent en tête des destinations offrant le meilleur équilibre entre budget et plaisir, devant l'Espagne (20 %) et le Portugal (17 %).
Les principaux avantages cités sont la possibilité de redécouvrir les régions françaises (44 %), de profiter du patrimoine, de la gastronomie et des paysages (42 %), mais aussi de bénéficier d'un budget mieux maîtrisé (26 %), d'un accès plus facile à la destination (25 %) et d'un temps de transport réduit (25 %).
L'attractivité de la destination France dépasse même le regard porté par ses habitants : 79 % des personnes interrogées estiment que les autres Européens envient aux Français la facilité avec laquelle ils peuvent passer leurs vacances dans leur propre pays.
Dans cette optique, la France est perçue comme le meilleur compromis entre coût et qualité de l'expérience. Près d'un tiers des Français (32 %) la placent en tête des destinations offrant le meilleur équilibre entre budget et plaisir, devant l'Espagne (20 %) et le Portugal (17 %).
Les principaux avantages cités sont la possibilité de redécouvrir les régions françaises (44 %), de profiter du patrimoine, de la gastronomie et des paysages (42 %), mais aussi de bénéficier d'un budget mieux maîtrisé (26 %), d'un accès plus facile à la destination (25 %) et d'un temps de transport réduit (25 %).
L'attractivité de la destination France dépasse même le regard porté par ses habitants : 79 % des personnes interrogées estiment que les autres Européens envient aux Français la facilité avec laquelle ils peuvent passer leurs vacances dans leur propre pays.
Bretagne, Provence et Corse en tête des envies
Certaines régions continuent de faire figure d'incontournables pour les vacances estivales. La Bretagne arrive en tête des destinations les plus attractives : 48 % des Français rêvent d'y séjourner dans une maison en bord de mer. Elle devance un chalet dans les Alpes (33 %) et une semaine dans un village provençal (32 %).
Si les Français pouvaient passer tout un été dans une seule région, la Bretagne serait également leur premier choix (25 %), devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (16 %) et la Corse (11 %).
Les jeunes générations affichent toutefois des attentes différentes. Les 18-24 ans se montrent davantage attirés par des expériences de voyage plus itinérantes ou originales. Ils sont ainsi plus nombreux à envisager un séjour en glamping en Corse (34 %, contre 23 % en moyenne) ou un road trip à travers plusieurs régions françaises (34 %, contre 22 %).
Pour Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, les Français choisissent désormais la France non plus uniquement pour sa proximité ou son accessibilité, mais parce qu'elle répond à leurs attentes en matière de simplicité, de dépaysement, de richesse des expériences et de maîtrise du budget.
Si les Français pouvaient passer tout un été dans une seule région, la Bretagne serait également leur premier choix (25 %), devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (16 %) et la Corse (11 %).
Les jeunes générations affichent toutefois des attentes différentes. Les 18-24 ans se montrent davantage attirés par des expériences de voyage plus itinérantes ou originales. Ils sont ainsi plus nombreux à envisager un séjour en glamping en Corse (34 %, contre 23 % en moyenne) ou un road trip à travers plusieurs régions françaises (34 %, contre 22 %).
Pour Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, les Français choisissent désormais la France non plus uniquement pour sa proximité ou son accessibilité, mais parce qu'elle répond à leurs attentes en matière de simplicité, de dépaysement, de richesse des expériences et de maîtrise du budget.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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