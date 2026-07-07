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Transavia ouvre ses ventes jusqu'à juin 2027 !

possibilité de réserver des vols pour les vacances de Pâques et les ponts de mai


Transavia France ouvre dès ce mardi 7 juillet 2026, les ventes pour des départs prévus entre avril et juin 2027. Les clients peuvent ainsi réserver leurs billets pour les vacances de Pâques et les ponts de mai.


Rédigé par le Mardi 7 Juillet 2026 à 10:35

Transavia ouvre ses ventes pour l'été 2027 ! - Photo Maxime Letertre Groupe ADP Nouvelle Livrée
Transavia ouvre ses ventes pour l'été 2027 ! - Photo Maxime Letertre Groupe ADP Nouvelle Livrée
IFTM
Transavia France ouvre ses ventes pour la saison été 2027.

Les voyageurs peuvent dès à présent réserver leurs vols pour des départs prévus entre avril et juin 2027 et commencer à organiser leurs prochaines escapades.

Ses clients auront accès à un large choix de destinations en Europe et autour du bassin méditerranéen, avec des vols disponibles au départ de nombreux aéroports français, notamment Paris-Orly, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

En ouvrant dès aujourd’hui à la réservation une grande partie de son programme de vols pour l’été 2027, notamment pour les vacances de Pâques et les ponts de mai, la filiale low-cost du Groupe Air France KLM entend répondre « à l’envie croissante des voyageurs d’anticiper l’organisation de leurs séjours»

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« Certains de nos clients souhaitent planifier leurs voyages de plus en plus en amont pour profiter d'un large choix de destinations au meilleur prix. En ouvrant dès aujourd’hui une large partie de notre programme été 2027, nous leur donnons la possibilité de préparer leurs prochaines vacances en toute sérénité, avec un large choix de destinations et des tarifs attractifs dès l'ouverture des ventes. » a déclaré Julien Mallard, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France.

L’intégralité du programme de vols estival incluant de nouvelles routes sera annoncé en septembre.

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Tags : air france, transavia
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