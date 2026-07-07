Transavia ouvre ses ventes jusqu'à juin 2027 !

Certains de nos clients souhaitent planifier leurs voyages de plus en plus en amont pour profiter d'un large choix de destinations au meilleur prix. En ouvrant dès aujourd’hui une large partie de notre programme été 2027, nous leur donnons la possibilité de préparer leurs prochaines vacances en toute sérénité, avec un large choix de destinations et des tarifs attractifs dès l'ouverture des ventes.

» a déclaré Julien Mallard , Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France.L’intégralité du programme de vols estival incluant de nouvelles routes sera annoncé en septembre.