Aircalin boucle le financement de son premier Airbus A350-900

Dans un communiqué, Georges Selefen, président-directeur général d'Aircalin, estime que cette opération illustre la confiance des partenaires financiers et de l'État dans le modèle économique de la compagnie. Il souligne également que le renouvellement de la flotte répond à des enjeux de croissance du trafic aérien et de disponibilité limitée des appareils de nouvelle génération.



De son côté, Natixis CIB indique avoir conduit une analyse approfondie de la situation financière et de la stratégie d'Aircalin avant de s'engager dans cette opération. La banque considère que le financement reflète la solidité des fondamentaux économiques de la compagnie.



Enfin, Inter Invest Outre-mer, filiale du Groupe Elvest et spécialiste du financement en défiscalisation, estime que ce renouvellement de flotte contribuera à améliorer durablement la compétitivité, la connectivité et l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie.