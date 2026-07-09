Aircalin boucle le financement de son premier Airbus A350-900

Aircalin franchit une nouvelle étape dans le renouvellement de sa flotte long-courrier.
La compagnie calédonienne a annoncé avoir signé, le 6 juillet 2026, les accords de financement de son premier Airbus A350-900 avec un pool bancaire conduit par le groupe BPCE-Natixis CIB.
Cette signature intervient après la confirmation par l'État de l'éligibilité du projet au dispositif de défiscalisation outre-mer, une décision qui sécurise définitivement le financement de l'appareil.
Selon Aircalin, l'investissement est financé intégralement sans recours aux financements publics de la Nouvelle-Calédonie, grâce à un montage réunissant banques internationales et locales, investisseurs privés, fonds propres de la compagnie ainsi que le soutien fiscal de l'État.
La compagnie calédonienne a annoncé avoir signé, le 6 juillet 2026, les accords de financement de son premier Airbus A350-900 avec un pool bancaire conduit par le groupe BPCE-Natixis CIB.
Cette signature intervient après la confirmation par l'État de l'éligibilité du projet au dispositif de défiscalisation outre-mer, une décision qui sécurise définitivement le financement de l'appareil.
Selon Aircalin, l'investissement est financé intégralement sans recours aux financements publics de la Nouvelle-Calédonie, grâce à un montage réunissant banques internationales et locales, investisseurs privés, fonds propres de la compagnie ainsi que le soutien fiscal de l'État.
Un financement articulé autour de trois leviers
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Le financement repose sur trois composantes : un prêt bancaire accordé par un pool mené par BPCE-Natixis CIB, auquel participent la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI), la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), la BRED et le CIC, les fonds propres d'Aircalin, ainsi qu'une aide de l'État via le mécanisme de défiscalisation outre-mer.
Cette aide représente 8,4 milliards de francs CFP, soit environ 70,1 millions d'euros.
La compagnie souligne que cette structure financière a été conçue sans garantie bancaire de la Nouvelle-Calédonie ni participation exceptionnelle de la collectivité. Les garanties du prêt sont assurées par un pool d'assureurs spécialisés.
Les premières réflexions sur le financement des Airbus A350-900 remontent à 2023, après la décision du conseil d'administration d'acquérir deux appareils.
Aircalin explique toutefois avoir revu son schéma de financement à la suite des événements de mai 2024 afin de préserver les finances publiques du territoire tout en maintenant le calendrier du projet.
Cette aide représente 8,4 milliards de francs CFP, soit environ 70,1 millions d'euros.
La compagnie souligne que cette structure financière a été conçue sans garantie bancaire de la Nouvelle-Calédonie ni participation exceptionnelle de la collectivité. Les garanties du prêt sont assurées par un pool d'assureurs spécialisés.
Les premières réflexions sur le financement des Airbus A350-900 remontent à 2023, après la décision du conseil d'administration d'acquérir deux appareils.
Aircalin explique toutefois avoir revu son schéma de financement à la suite des événements de mai 2024 afin de préserver les finances publiques du territoire tout en maintenant le calendrier du projet.
Deux A350-900 attendus d'ici 2028
Le premier Airbus A350-900 doit être livré en décembre 2026, tandis que le second est attendu à la mi-2028.
Ces appareils viendront compléter la flotte actuelle composée d'Airbus A330neo sur les liaisons long-courriers.
D'après Aircalin, l'A350-900 offrira une capacité supplémentaire de 15% pour les passagers et le fret, tout en réduisant la consommation de carburant de 25%. Son autonomie passera également de 13 300 à 15 000 kilomètres.
La compagnie prévoit d'exploiter cet appareil sur la liaison Nouméa-Bangkok-Paris. Elle estime que cette montée en capacité permettra de renforcer les connexions entre la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique, l'Asie et l'Europe, tout en soutenant le développement économique et touristique du territoire.
Ces appareils viendront compléter la flotte actuelle composée d'Airbus A330neo sur les liaisons long-courriers.
D'après Aircalin, l'A350-900 offrira une capacité supplémentaire de 15% pour les passagers et le fret, tout en réduisant la consommation de carburant de 25%. Son autonomie passera également de 13 300 à 15 000 kilomètres.
La compagnie prévoit d'exploiter cet appareil sur la liaison Nouméa-Bangkok-Paris. Elle estime que cette montée en capacité permettra de renforcer les connexions entre la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique, l'Asie et l'Europe, tout en soutenant le développement économique et touristique du territoire.
Une opération jugée stratégique par les partenaires
Dans un communiqué, Georges Selefen, président-directeur général d'Aircalin, estime que cette opération illustre la confiance des partenaires financiers et de l'État dans le modèle économique de la compagnie. Il souligne également que le renouvellement de la flotte répond à des enjeux de croissance du trafic aérien et de disponibilité limitée des appareils de nouvelle génération.
De son côté, Natixis CIB indique avoir conduit une analyse approfondie de la situation financière et de la stratégie d'Aircalin avant de s'engager dans cette opération. La banque considère que le financement reflète la solidité des fondamentaux économiques de la compagnie.
Enfin, Inter Invest Outre-mer, filiale du Groupe Elvest et spécialiste du financement en défiscalisation, estime que ce renouvellement de flotte contribuera à améliorer durablement la compétitivité, la connectivité et l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie.
De son côté, Natixis CIB indique avoir conduit une analyse approfondie de la situation financière et de la stratégie d'Aircalin avant de s'engager dans cette opération. La banque considère que le financement reflète la solidité des fondamentaux économiques de la compagnie.
Enfin, Inter Invest Outre-mer, filiale du Groupe Elvest et spécialiste du financement en défiscalisation, estime que ce renouvellement de flotte contribuera à améliorer durablement la compétitivité, la connectivité et l'attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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