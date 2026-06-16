Aircalin annonce une série de nominations stratégiques

Aircalin poursuit sa montée en puissance afin d’accompagner durablement ses ambitions stratégiques - Photo : Aircalin
Nous vous annoncions, il y a quelques semaines, l'arrivée d'Emmanuel Oswald au poste de directeur régional France-Europe-Amériques d'Aircalin avec, pour objectif, de "consolider la présence commerciale de la compagnie sur ces marchés stratégiques, développer son attractivité auprès des voyageurs et partenaires, tout en renforçant les coopérations institutionnelles et commerciales nécessaires à la poursuite du développement international" de la compagnie.
Aujourd'hui, le transporteur calédonien en annonce deux nouvelles, qui vont l'aider à poursuivre sa transformation et à accompagner ses nouvelles ambitions stratégiques.
Aujourd'hui, le transporteur calédonien en annonce deux nouvelles, qui vont l'aider à poursuivre sa transformation et à accompagner ses nouvelles ambitions stratégiques.
Une nouvelle directrice de la communication
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A commencer par Laurent Fogliani, nouveau directeur du suivi stratégique et de la transformation.
"Fort d’une solide expérience dans le secteur industriel, notamment dans l’industrie métallurgique, (...) sa mission consiste désormais à accompagner la structuration des grands projets de la compagnie, piloter les évolutions organisationnelles et soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques d’Aircalin dans un contexte de forte transformation du secteur aérien", précise un communiqué.
Virginie Dabout, quant à elle, prend la direction de la communication, où elle aura pour mission de "renforcer la visibilité de la compagnie et de valoriser son positionnement à l’échelle internationale, tout en affirmant le rôle d’Aircalin comme ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie auprès des voyageurs, des partenaires institutionnels et des acteurs du tourisme".
Après l’ouverture de la liaison Paris - Nouméa via Bangkok en décembre 2024 et l’acquisition de deux Airbus A350, la compagnie poursuit donc sa montée en puissance.
"Fort d’une solide expérience dans le secteur industriel, notamment dans l’industrie métallurgique, (...) sa mission consiste désormais à accompagner la structuration des grands projets de la compagnie, piloter les évolutions organisationnelles et soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques d’Aircalin dans un contexte de forte transformation du secteur aérien", précise un communiqué.
Virginie Dabout, quant à elle, prend la direction de la communication, où elle aura pour mission de "renforcer la visibilité de la compagnie et de valoriser son positionnement à l’échelle internationale, tout en affirmant le rôle d’Aircalin comme ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie auprès des voyageurs, des partenaires institutionnels et des acteurs du tourisme".
Après l’ouverture de la liaison Paris - Nouméa via Bangkok en décembre 2024 et l’acquisition de deux Airbus A350, la compagnie poursuit donc sa montée en puissance.