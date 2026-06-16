Aircalin annonce une série de nominations stratégiques

Fort d’une solide expérience dans le secteur industriel, notamment dans l’industrie métallurgique, (...) sa mission consiste désormais à accompagner la structuration des grands projets de la compagnie, piloter les évolutions organisationnelles et soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques d’Aircalin dans un contexte de forte transformation du secteur aérien

renforcer la visibilité de la compagnie et de valoriser son positionnement à l’échelle internationale, tout en affirmant le rôle d’Aircalin comme ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie auprès des voyageurs, des partenaires institutionnels et des acteurs du tourisme