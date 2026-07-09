Atout France a été piratée...

une technique d’injection de code utilisée pour modifier ou récupérer des données dans des bases de données SQL (des tableaux avec des lignes et des colonnes, ndlr)

Il faut vraiment que l'on commence à se retrousser les manches et à travailler, car ce type de fuite de données, en Europe, nous sommes vraiment un des seuls à connaitre ce genre d'histoire.



Je travaille beaucoup au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique, là bas, il n'y a pas tout ça. La France fait office de mauvais élève,