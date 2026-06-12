Trenitalia France accepte la carte American Express

" Au-delà du trajet lui-même, nous savons que la qualité du parcours commence dès la réservation : choix du canal de vente, simplicité du paiement, clarté et fluidité de l’achat.



En diversifiant les moyens de paiement disponibles, nous renforçons cette promesse de service et accompagnons l’évolution des usages des voyageurs, qu’ils se déplacent pour leurs loisirs, leurs vacances ou leurs besoins professionnels, " a commenté Marco Caposciutti, le président de Trenitalia France.



L’intégration de cette option de paiement vise à offrir davantage de souplesse aux passagers, qu’ils voyagent pour des motifs personnels ou professionnels.



Le réseau American Express compte actuellement plus de 170 millions de commerçants partenaires à l’échelle internationale. Sur le marché français, le nombre d’établissements et de services acceptant ce moyen de paiement a triplé depuis 2021.