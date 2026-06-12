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Trenitalia France accepte la carte American Express

La compagnie diversifie ses options de règlement pour l’été


Les voyageurs de Trenitalia en France peuvent désormais régler leurs billets de train avec leur carte American Express sur l’ensemble des canaux de vente de la compagnie.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 25 Juin 2026

Trenitalia en France accepte désormais les paiements par carte American Express, Depositphotos.com Photo by teamtime
Trenitalia en France accepte désormais les paiements par carte American Express, Depositphotos.com Photo by teamtime
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Les voyageurs de Trenitalia en France peuvent désormais régler leurs billets de train avec leur carte American Express sur l’ensemble des canaux de vente de la compagnie.

Cette possibilité s’applique aux réservations effectuées sur le site internet, la plateforme Trenitalia Pro, l’application mobile, le centre d’appels, ainsi qu’aux guichets de l’entreprise.

Ce nouveau moyen de paiement est déployé à l’approche de la période estivale afin de simplifier l’achat des billets sur les principales lignes du réseau, comme Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Milan.

Une flexibilité accrue pour les déplacements professionnels et de loisirs

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"Au-delà du trajet lui-même, nous savons que la qualité du parcours commence dès la réservation : choix du canal de vente, simplicité du paiement, clarté et fluidité de l’achat.

En diversifiant les moyens de paiement disponibles, nous renforçons cette promesse de service et accompagnons l’évolution des usages des voyageurs, qu’ils se déplacent pour leurs loisirs, leurs vacances ou leurs besoins professionnels," a commenté Marco Caposciutti, le président de Trenitalia France.

L’intégration de cette option de paiement vise à offrir davantage de souplesse aux passagers, qu’ils voyagent pour des motifs personnels ou professionnels.

Le réseau American Express compte actuellement plus de 170 millions de commerçants partenaires à l’échelle internationale. Sur le marché français, le nombre d’établissements et de services acceptant ce moyen de paiement a triplé depuis 2021.

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Tags : trenitalia
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