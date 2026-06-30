Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Autres articles
-
Trenitalia France accepte la carte American Express
-
Trenitalia France ouvre ses Frecciarossa aux détenteurs des Pass Interrail et Eurail
-
BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France
-
Train : nouveaux opérateurs, nouvelles offres, nouveaux enjeux pour les agences ?
-
Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France
Trenitalia France se prépare au premier pic de fréquentation de la saison estivale sur la ligne reliant Paris à Marseille.
Pour répondre à l’afflux de voyageurs attendu le dimanche 5 juillet 2026, l’opérateur ferroviaire doublera la capacité de deux de ses circulations grâce à une configuration en unité multiple.
Déjà éprouvée l’année dernière lors de périodes de forte affluence, cette méthode technique consiste à accoler deux rames Frecciarossa.
Elle permet de proposer 924 places par trajet, contre 462 en temps normal, tout en préservant la vitesse, les services et le niveau de confort habituels de la compagnie.
Cette augmentation de capacité concerne deux horaires précis en fin de journée.
Pour répondre à l’afflux de voyageurs attendu le dimanche 5 juillet 2026, l’opérateur ferroviaire doublera la capacité de deux de ses circulations grâce à une configuration en unité multiple.
Déjà éprouvée l’année dernière lors de périodes de forte affluence, cette méthode technique consiste à accoler deux rames Frecciarossa.
Elle permet de proposer 924 places par trajet, contre 462 en temps normal, tout en préservant la vitesse, les services et le niveau de confort habituels de la compagnie.
Cette augmentation de capacité concerne deux horaires précis en fin de journée.
Trenitalia : une ligne en pleine croissance
Le premier est le train 6113, qui quittera Paris-Gare-de-Lyon à 15h10 pour rejoindre Marseille-Saint-Charles. Dans le sens inverse, le train 6148 s’élancera de la cité phocéenne à 19h01 à destination de la capitale.
Ce dispositif renforcé accompagne le premier anniversaire de cet axe ferroviaire, lancé en juin 2025.
A lire : Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !
Pour sa deuxième saison estivale, la ligne affiche un bilan positif, avec plus d’un million de passagers transportés en un an et un taux de satisfaction client de 97 %. Le succès de cette offre alternative se confirme ainsi auprès des voyageurs de la région Sud.
L’ajout de plusieurs centaines de places profitera non seulement aux passagers effectuant le trajet de bout en bout, mais aussi à ceux qui voyagent entre les différentes gares intermédiaires desservies par le Frecciarossa, à savoir Lyon-Saint-Exupéry TGV, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.
Par cette démarche, Trenitalia France confirme sa volonté d’adapter son plan de transport lors des grands rendez-vous de l’année afin de proposer des solutions répondant aux besoins du public.
Ce dispositif renforcé accompagne le premier anniversaire de cet axe ferroviaire, lancé en juin 2025.
A lire : Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !
Pour sa deuxième saison estivale, la ligne affiche un bilan positif, avec plus d’un million de passagers transportés en un an et un taux de satisfaction client de 97 %. Le succès de cette offre alternative se confirme ainsi auprès des voyageurs de la région Sud.
L’ajout de plusieurs centaines de places profitera non seulement aux passagers effectuant le trajet de bout en bout, mais aussi à ceux qui voyagent entre les différentes gares intermédiaires desservies par le Frecciarossa, à savoir Lyon-Saint-Exupéry TGV, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.
Par cette démarche, Trenitalia France confirme sa volonté d’adapter son plan de transport lors des grands rendez-vous de l’année afin de proposer des solutions répondant aux besoins du public.