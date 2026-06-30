Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Trenitalia France se prépare au premier pic de fréquentation de la saison estivale sur la ligne reliant Paris à Marseille.



Pour répondre à l’afflux de voyageurs attendu le dimanche 5 juillet 2026, l’opérateur ferroviaire doublera la capacité de deux de ses circulations grâce à une configuration en unité multiple.



Déjà éprouvée l’année dernière lors de périodes de forte affluence, cette méthode technique consiste à accoler deux rames Frecciarossa.



Elle permet de proposer 924 places par trajet, contre 462 en temps normal, tout en préservant la vitesse, les services et le niveau de confort habituels de la compagnie.



Cette augmentation de capacité concerne deux horaires précis en fin de journée.