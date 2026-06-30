logo Partez en France  
Recherche avancée

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Trenitalia va doubler la capacité d’accueil le 5 juillet


À l’occasion du premier grand week-end de départs estivaux, Trenitalia France adapte son offre sur l’axe Paris-Marseille, le dimanche 5 juillet 2026. La compagnie ferroviaire doublera le nombre de places disponibles sur deux circulations, passant de 462 à 924 sièges.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 30 Juin 2026 à 17:58

Trenitalia France renforce son offre entre Paris et Marseille, Depositphotos.com Photo by Brasilnut
Trenitalia France renforce son offre entre Paris et Marseille, Depositphotos.com Photo by Brasilnut
Autres articles
Trenitalia France se prépare au premier pic de fréquentation de la saison estivale sur la ligne reliant Paris à Marseille.

Pour répondre à l’afflux de voyageurs attendu le dimanche 5 juillet 2026, l’opérateur ferroviaire doublera la capacité de deux de ses circulations grâce à une configuration en unité multiple.

Déjà éprouvée l’année dernière lors de périodes de forte affluence, cette méthode technique consiste à accoler deux rames Frecciarossa.

Elle permet de proposer 924 places par trajet, contre 462 en temps normal, tout en préservant la vitesse, les services et le niveau de confort habituels de la compagnie.

Cette augmentation de capacité concerne deux horaires précis en fin de journée.

Trenitalia : une ligne en pleine croissance

Le premier est le train 6113, qui quittera Paris-Gare-de-Lyon à 15h10 pour rejoindre Marseille-Saint-Charles. Dans le sens inverse, le train 6148 s’élancera de la cité phocéenne à 19h01 à destination de la capitale.

Ce dispositif renforcé accompagne le premier anniversaire de cet axe ferroviaire, lancé en juin 2025.

A lire : Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !

Pour sa deuxième saison estivale, la ligne affiche un bilan positif, avec plus d’un million de passagers transportés en un an et un taux de satisfaction client de 97 %. Le succès de cette offre alternative se confirme ainsi auprès des voyageurs de la région Sud.

L’ajout de plusieurs centaines de places profitera non seulement aux passagers effectuant le trajet de bout en bout, mais aussi à ceux qui voyagent entre les différentes gares intermédiaires desservies par le Frecciarossa, à savoir Lyon-Saint-Exupéry TGV, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

Par cette démarche, Trenitalia France confirme sa volonté d’adapter son plan de transport lors des grands rendez-vous de l’année afin de proposer des solutions répondant aux besoins du public.

Lu 141 fois

Tags : trenitalia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie
Dernière heure

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

French bee embarque les programmes du groupe TF1 à bord

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PERIER VOYAGES - Forfaitiste Groupes H/F – Pôle Voyages en Avion - CDI - (Lillebonne (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

François Lévêque (Centrale Voyages) : "En période de crise, il faut saisir les opportunités"

François Lévêque (Centrale Voyages) : "En période de crise, il faut saisir les opportunités"
Partez en France

Partez en France

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français

Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français
Production

Production

Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)

Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck
HotelMaG

Hébergement

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque

Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias