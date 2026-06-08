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Trenitalia France ouvre ses Frecciarossa aux détenteurs des Pass Interrail et Eurail

deux formules disponibles


Les détenteurs d'un Pass Interrail ou Eurail peuvent désormais voyager à bord des trains Frecciarossa de Trenitalia France. Cette intégration permet à l'opérateur italien d'élargir sa visibilité auprès des voyageurs européens et internationaux adeptes du rail.


Rédigé par le Vendredi 12 Juin 2026

Trenitalia France ouvre ses Frecciarossa aux détenteurs des Pass Interrail et Eurail - Depositphotos.com Auteur den-belitsky
Trenitalia France ouvre ses Frecciarossa aux détenteurs des Pass Interrail et Eurail - Depositphotos.com Auteur den-belitsky
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Trenitalia France poursuit son développement sur le marché ferroviaire européen. La compagnie annonce son intégration au réseau Interrail et Eurail, donnant ainsi accès à ses trains Frecciarossa aux détenteurs des célèbres Pass ferroviaires.

Cette évolution concerne aussi bien les voyageurs européens titulaires d'un Pass Interrail que les clients internationaux voyageant avec un Pass Eurail. Ils peuvent désormais inclure les liaisons opérées par Trenitalia France dans leurs itinéraires à travers les 33 pays couverts par le réseau.

Les voyageurs disposent de deux formules : le Flexi Pass, qui permet de sélectionner un nombre déterminé de jours de voyage sur une période donnée, et le Continuous Pass, qui offre des déplacements illimités pendant toute la durée de validité du titre.

Trenitalia France : un levier pour le développement de la compagnie

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Entièrement dématérialisés, les Pass sont accessibles via l'application Rail Planner, qui permet de planifier son parcours, d'ajouter les trajets Frecciarossa et de présenter son titre lors des contrôles.

Pour emprunter les trains de Trenitalia France, une réservation de siège reste toutefois obligatoire. Son coût est fixé à 10 euros pour les trajets domestiques et à 13 euros pour les liaisons internationales. Les réservations peuvent être effectuées en ligne, dans les guichets Trenitalia France ou via le centre d'appels de la compagnie.

Pour Marco Caposciutti, président de Trenitalia France, cette intégration s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise.

« Ce partenariat avec Interrail B.V est pour nous un véritable levier stratégique dans notre développement sur le marché ferroviaire. Il s'inscrit pleinement dans la mission de Trenitalia France : favoriser les déplacements en train et proposer une alternative de voyage plus simple et plus durable », indique-t-il dans le communiqué.

« Ce Pass répond à une tendance forte : des voyageurs en quête d'une expérience inédite, où le trajet devient une part essentielle du voyage. » ajoute-t-il.

« L'intégration de Trenitalia France au réseau des Pass Interrail/Eurail offre aux voyageurs encore plus de liberté pour aller plus loin et suivre leur curiosité hors des frontières », explique, de son côté, Wouter Wolff, responsable des affaires publiques et des relations stratégiques chez Interrail B.V.

Présente en France depuis décembre 2021 dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, Trenitalia exploite aujourd'hui les lignes Paris-Lyon, Paris-Milan et Paris-Marseille.

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Tags : trenitalia
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