Trenitalia France ouvre ses Frecciarossa aux détenteurs des Pass Interrail et Eurail

Ce partenariat avec Interrail B.V est pour nous un véritable levier stratégique dans notre développement sur le marché ferroviaire. Il s'inscrit pleinement dans la mission de Trenitalia France : favoriser les déplacements en train et proposer une alternative de voyage plus simple et plus durable

Ce Pass répond à une tendance forte : des voyageurs en quête d'une expérience inédite, où le trajet devient une part essentielle du voyage