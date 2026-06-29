Villages vacances : ce que change le nouveau référentiel de classement au 1er juillet - Depositphotos.com Auteur NewAfrica
Le classement des villages vacances fait peau neuve.
À partir du 1er juillet 2026, les établissements qui solliciteront un classement seront évalués selon un nouveau référentiel élaboré par Atout France.
Cette réforme répond à un double objectif : moderniser un référentiel datant de 2010 et l'adapter aux nouvelles attentes des voyageurs comme aux pratiques actuelles des exploitants.
« Il fallait faire évoluer ce référentiel afin qu'il corresponde davantage aux pratiques professionnelles d'aujourd'hui » explique Pierre Martin, sous-directeur des affaires réglementaires d'Atout France.
À partir du 1er juillet 2026, les établissements qui solliciteront un classement seront évalués selon un nouveau référentiel élaboré par Atout France.
Cette réforme répond à un double objectif : moderniser un référentiel datant de 2010 et l'adapter aux nouvelles attentes des voyageurs comme aux pratiques actuelles des exploitants.
« Il fallait faire évoluer ce référentiel afin qu'il corresponde davantage aux pratiques professionnelles d'aujourd'hui » explique Pierre Martin, sous-directeur des affaires réglementaires d'Atout France.
Référentiel classement Villages vacances : un e place plus importante accordée au développement durable
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L'évolution la plus marquante concerne la place accordée au développement durable. Le nombre de critères environnementaux passe de 14 à 38, certains devenant désormais obligatoires.
Ils portent notamment sur la gestion de l'eau et de l'énergie, le tri des déchets, l'information des clients sur les écogestes ou encore l'accessibilité. Le nouveau référentiel valorise également l'utilisation de produits locaux, de saison ou biologiques dans la restauration ainsi que les actions de sensibilisation des vacanciers.
Comme le souligne Atout France, cette réforme vise à « mieux intégrer les enjeux environnementaux et les nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de services et d'expériences touristiques ».
Pour Pierre Martin, il ne s'agit toutefois pas de transformer les villages vacances en établissements haut de gamme.
« L'objectif n'est pas de faire des villages vacances luxueux, mais de disposer d'un classement qui reflète la qualité réelle des établissements et les pratiques professionnelles actuelles. »
Ils portent notamment sur la gestion de l'eau et de l'énergie, le tri des déchets, l'information des clients sur les écogestes ou encore l'accessibilité. Le nouveau référentiel valorise également l'utilisation de produits locaux, de saison ou biologiques dans la restauration ainsi que les actions de sensibilisation des vacanciers.
Comme le souligne Atout France, cette réforme vise à « mieux intégrer les enjeux environnementaux et les nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de services et d'expériences touristiques ».
Pour Pierre Martin, il ne s'agit toutefois pas de transformer les villages vacances en établissements haut de gamme.
« L'objectif n'est pas de faire des villages vacances luxueux, mais de disposer d'un classement qui reflète la qualité réelle des établissements et les pratiques professionnelles actuelles. »
Nouveaux critères liés au confort thermique, aux équipements domotiques, à la qualité du Wi-Fi
Le nouveau référentiel intègre également de nouveaux critères liés au confort thermique, aux équipements domotiques, à la qualité du Wi-Fi dans les espaces communs ainsi qu'aux équipements destinés aux familles et aux jeunes enfants.
Les équipements sportifs, de loisirs et de bien-être sont davantage valorisés, tandis que les animations devront être davantage adaptées aux différents publics, notamment aux enfants et aux adolescents.
« Les critères de confort et de qualité ont été mis à jour pour suivre l'évolution des usages. C'est avant tout une actualisation du référentiel », résume Pierre Martin.
Le classement restant valable cinq ans, les villages vacances conserveront leur classement actuel jusqu'à son échéance. Les nouvelles règles s'appliqueront uniquement lors du renouvellement.
Pour Pierre Martin, cette évolution doit également contribuer à renforcer l'attractivité des villages vacances. « Le classement est un outil de valorisation. Il doit permettre aux voyageurs de mieux identifier le niveau de prestations proposé et aux établissements de mieux faire reconnaître la qualité de leur offre », souligne le sous-directeur des affaires réglementaires d'Atout France.
Les équipements sportifs, de loisirs et de bien-être sont davantage valorisés, tandis que les animations devront être davantage adaptées aux différents publics, notamment aux enfants et aux adolescents.
« Les critères de confort et de qualité ont été mis à jour pour suivre l'évolution des usages. C'est avant tout une actualisation du référentiel », résume Pierre Martin.
Le classement restant valable cinq ans, les villages vacances conserveront leur classement actuel jusqu'à son échéance. Les nouvelles règles s'appliqueront uniquement lors du renouvellement.
Pour Pierre Martin, cette évolution doit également contribuer à renforcer l'attractivité des villages vacances. « Le classement est un outil de valorisation. Il doit permettre aux voyageurs de mieux identifier le niveau de prestations proposé et aux établissements de mieux faire reconnaître la qualité de leur offre », souligne le sous-directeur des affaires réglementaires d'Atout France.
Une cinquantaine d'établissements devraient être reclassés d'ici la fin de l'année 2026
Le parc français compte aujourd’hui près de 900 villages de vacances, dont 545 classés, soit 61 % de l’offre nationale.
Selon les données communiquées par Atout France, une cinquantaine d'établissements devraient être reclassés d'ici la fin de l'année 2026, avant une montée en puissance en 2027, année durant laquelle environ 130 établissements arriveront à échéance de leur classement.
« La mise à niveau du parc se fera progressivement, au rythme des renouvellements de classement », précise Pierre Martin.
Atout France insiste sur le fait que cette évolution a été construite avec les organisations professionnelles notamment l'UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) et la FNRT (Syndicat national des résidences de tourisme), en lien avec la Direction Générale des Entreprises.
« Cette réforme a été préparée pendant de nombreux mois avec les professionnels. Pour la majorité des établissements, il n'y aura pas d'investissements majeurs à réaliser, car le nouveau classement correspond déjà largement aux pratiques actuelles. »
Les établissements les plus anciens pourraient toutefois être amenés à réaliser davantage de travaux, notamment sur les volets énergétiques.
Selon les données communiquées par Atout France, une cinquantaine d'établissements devraient être reclassés d'ici la fin de l'année 2026, avant une montée en puissance en 2027, année durant laquelle environ 130 établissements arriveront à échéance de leur classement.
« La mise à niveau du parc se fera progressivement, au rythme des renouvellements de classement », précise Pierre Martin.
Atout France insiste sur le fait que cette évolution a été construite avec les organisations professionnelles notamment l'UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) et la FNRT (Syndicat national des résidences de tourisme), en lien avec la Direction Générale des Entreprises.
« Cette réforme a été préparée pendant de nombreux mois avec les professionnels. Pour la majorité des établissements, il n'y aura pas d'investissements majeurs à réaliser, car le nouveau classement correspond déjà largement aux pratiques actuelles. »
Les établissements les plus anciens pourraient toutefois être amenés à réaliser davantage de travaux, notamment sur les volets énergétiques.
Les vacanciers pourront désormais saisir directement Atout France
Autre nouveauté : les vacanciers pourront désormais saisir directement Atout France s'ils estiment qu'un établissement ne respecte pas les critères correspondant à son classement.
Cette procédure, déjà en vigueur pour les autres catégories d'hébergements touristiques classés, permettra à l'agence d'engager un dialogue contradictoire avec l'établissement concerné.
Dans la plupart des cas, les anomalies sont corrigées avant d'envisager un éventuel retrait du classement, une situation que Pierre Martin qualifie de « très rare ».
La réforme s'appuie sur deux textes publiés au Journal officiel du 24 mai 2026 : un décret instaurant une procédure de réclamation auprès d'Atout France et un arrêté fixant les nouvelles normes et modalités de classement des villages vacances. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2026.
Cette procédure, déjà en vigueur pour les autres catégories d'hébergements touristiques classés, permettra à l'agence d'engager un dialogue contradictoire avec l'établissement concerné.
Dans la plupart des cas, les anomalies sont corrigées avant d'envisager un éventuel retrait du classement, une situation que Pierre Martin qualifie de « très rare ».
La réforme s'appuie sur deux textes publiés au Journal officiel du 24 mai 2026 : un décret instaurant une procédure de réclamation auprès d'Atout France et un arrêté fixant les nouvelles normes et modalités de classement des villages vacances. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2026.