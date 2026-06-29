Villages vacances : ce que change le nouveau référentiel de classement au 1er juillet

L'évolution la plus marquante concerne la place accordée au développement durable. Le nombre de critères environnementaux passe de 14 à 38, certains devenant désormais obligatoires.



Ils portent notamment sur la gestion de l'eau et de l'énergie, le tri des déchets, l'information des clients sur les écogestes ou encore l'accessibilité. Le nouveau référentiel valorise également l'utilisation de produits locaux, de saison ou biologiques dans la restauration ainsi que les actions de sensibilisation des vacanciers.



Comme le souligne Atout France, cette réforme vise à « mieux intégrer les enjeux environnementaux et les nouvelles attentes des voyageurs en matière de confort, de services et d'expériences touristiques ».



Pour Pierre Martin, il ne s'agit toutefois pas de transformer les villages vacances en établissements haut de gamme.



« L'objectif n'est pas de faire des villages vacances luxueux, mais de disposer d'un classement qui reflète la qualité réelle des établissements et les pratiques professionnelles actuelles . »