ASL Airlines France ouvre les réservations pour les vacances de la Toussaint

ASL Airlines France met en vente son programme de vols pour les vacances de la Toussaint et enrichit ses services sur les liaisons entre la France et l'Algérie. DepositPhotos.com/Gilles_B_Photographe
ASL Airlines France a ouvert les réservations de son programme de vols pour les vacances de la Toussaint, permettant aux voyageurs d'anticiper leurs déplacements entre le 17 octobre et le 2 novembre 2026.
La compagnie rappelle que son programme estival propose plus de 50 vols hebdomadaires vers l'Algérie, dont 37 liaisons vers Alger au départ de Paris et de plusieurs métropoles françaises.
Parallèlement à cette ouverture des ventes, le transporteur enrichit son offre de services avec un nouvel avantage destiné aux passagers ayant opté pour le tarif Flex et une formule spécifique à destination des étudiants voyageant depuis l'Algérie.
La compagnie rappelle que son programme estival propose plus de 50 vols hebdomadaires vers l'Algérie, dont 37 liaisons vers Alger au départ de Paris et de plusieurs métropoles françaises.
Parallèlement à cette ouverture des ventes, le transporteur enrichit son offre de services avec un nouvel avantage destiné aux passagers ayant opté pour le tarif Flex et une formule spécifique à destination des étudiants voyageant depuis l'Algérie.
Accès prioritaire et offre dédiée aux étudiants
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ASL Airlines France renforce son programme de vols cet hiver
Les voyageurs ayant réservé un billet au tarif Flex bénéficient désormais gratuitement d'un accès prioritaire tout au long de leur parcours aéroportuaire. Ce service comprend un passage prioritaire à l'enregistrement, un embarquement parmi les premiers ainsi qu'une livraison accélérée des bagages à destination.
La compagnie lance également une offre réservée aux étudiants âgés de 17 à 29 ans titulaires d'un visa d'études. Valable sur les vols au départ de l'Algérie jusqu'au 24 octobre, elle comprend une réduction de 10 % sur le tarif adulte, une franchise bagages portée à 59 kg (deux bagages de 23 kg en soute, un bagage cabine de 10 kg et un accessoire de 3 kg), ainsi que la possibilité de modifier son billet sans frais jusqu'à trois heures avant le départ.
« Ces nouvelles offres démontrent une nouvelle fois notre engagement à faciliter le voyage de nos passagers entre la France et l'Algérie », déclare Bruno Besnehard, directeur commercial d'ASL Airlines France.
Présente sur le marché algérien depuis 2017, ASL Airlines France dessert aujourd'hui plusieurs aéroports algériens au départ de la France et s'appuie sur son partenaire Soleil Voyages ainsi que sur un réseau d'agences locales pour commercialiser son offre.
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Présente sur le marché algérien depuis 2017, ASL Airlines France dessert aujourd'hui plusieurs aéroports algériens au départ de la France et s'appuie sur son partenaire Soleil Voyages ainsi que sur un réseau d'agences locales pour commercialiser son offre.
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