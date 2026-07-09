ASL Airlines France ouvre les réservations pour les vacances de la Toussaint

« Ces nouvelles offres démontrent une nouvelle fois notre engagement à faciliter le voyage de nos passagers entre la France et l'Algérie »

Les voyageurs ayant réservé un billet au tarif Flex bénéficient désormaistout au long de leur parcours aéroportuaire. Ce service comprend unà l'enregistrement, un embarquement parmi lesainsi qu'unedes bagages à destination.La compagnie lance également une offre réservée auxtitulaires d'un. Valable sur les vols au départ de l'Algérie jusqu'au, elle comprend une réduction desur le tarif adulte, une franchise bagages portée àdeux bagages de 23 kg en soute, un bagage cabine de 10 kg et un accessoire de 3 kg), ainsi que la possibilité dejusqu'à trois heures avant le départ., déclare Bruno Besnehard, directeur commercial d'ASL Airlines France.Présente sur le marché algérien depuis 2017, ASL Airlines France dessert aujourd'hui plusieurs aéroports algériens au départ de la France et s'appuie sur son partenaire Soleil Voyages ainsi que sur un réseau d'agences locales pour commercialiser son offre.