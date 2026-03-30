ASL Airlines France transporte plus d'une tonne de dons pour les enfants de Mauritanie

On ne revient jamais indemne de ce pays, touché par les rencontres, prisonnier du sourire des enfants, leur seul bien, mêlé à la générosité sans limite des mamans.



Un grand merci à ASL Airlines France et à ses équipes pour leur investissement et leur solidarité envers les enfants pauvres d’Atar.

Chaque année, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la compagnie est invité àau profit de l’association.Les dons, vêtements, fournitures scolaires, jouets, livres et vélos, sont ensuite acheminés par les équipes opérationnelles vers la Mauritanie, répondant aux besoins identifiés par l’association pour les enfants.Joseph Libeaut, président de "Les Enfants du Désert de Mauritanie", souligne l’impact de cette solidarité : "