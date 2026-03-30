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ASL Airlines France transporte plus d'une tonne de dons pour les enfants de Mauritanie

Un engagement humanitaire renouvelé


Pour la cinquième année consécutive, ASL Airlines France a transporté près de 1,2 tonne de dons à destination d’Atar, en Mauritanie, au profit de l’association "Les Enfants du Désert de Mauritanie". Vêtements, fournitures scolaires, jouets et vélos ont ainsi été acheminés grâce à la mobilisation des équipes de la compagnie.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 17:52

Pour la cinquième année consécutive, ASL Airlines France a transporté près de 1,2 tonne de dons - Depositphotos.com @gordzam@gmail.com
Pour la cinquième année consécutive, ASL Airlines France a transporté près de 1,2 tonne de dons - Depositphotos.com @gordzam@gmail.com
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Pour la cinquième année consécutive, ASL Airlines France a renouvelé son engagement humanitaire en soutenant l’association "Les Enfants du Désert de Mauritanie".

La compagnie a pris en charge le transport de près de 1,2 tonne de dons à destination d’Atar, dans le nord du pays.

Le 7 mars 2026, lors du dernier vol de la saison hiver au départ de Paris-CDG, ASL Airlines France a acheminé environ 719 kg de dons répartis en 66 colis, collectés en interne auprès de ses collaborateurs.

Plus tôt, le 24 janvier, une quarantaine de colis, soit 457 kg de dons, ont également été transportés vers Atar, grâce au soutien logistique de la compagnie.

Un engagement humanitaire ancré dans la desserte de la Mauritanie

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Depuis 2010, ASL Airlines France assure chaque hiver des vols vers Atar pour le compte d’un tour-opérateur.

Cette desserte joue un rôle économique dans la région de l’Adrar, en favorisant l’activité touristique et la création d’emplois locaux pour les guides, chauffeurs, cuisiniers et chameliers.

Consciente des besoins persistants de la population, la compagnie a décidé de s’investir dans une action de solidarité.

"Notre engagement humanitaire pour la Mauritanie s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de la compagnie.

Nous devons beaucoup à ce pays que nous desservons chaque année, et nous avons fait le choix de soutenir une association qui œuvre sur le terrain", explique Éric Vincent, directeur exécutif d’ASL Airlines France.

La mobilisation des équipes au cœur de l’opération

Chaque année, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la compagnie est invité à participer à une collecte interne au profit de l’association.

Les dons, vêtements, fournitures scolaires, jouets, livres et vélos, sont ensuite acheminés par les équipes opérationnelles vers la Mauritanie, répondant aux besoins identifiés par l’association pour les enfants.

Joseph Libeaut, président de "Les Enfants du Désert de Mauritanie", souligne l’impact de cette solidarité : "On ne revient jamais indemne de ce pays, touché par les rencontres, prisonnier du sourire des enfants, leur seul bien, mêlé à la générosité sans limite des mamans.

Un grand merci à ASL Airlines France et à ses équipes pour leur investissement et leur solidarité envers les enfants pauvres d’Atar."

Lire aussi : Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie


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Tags : asl airlines, mauritanie
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