ASL Airlines France renforce son offre été 2026 vers l’Algérie

ASL Airlines France muscle son offre vers l’Algérie avec des avantages tarifaires inédits - DepositPhotos.com @gordzam@gmail.com
La compagnie ASL Airlines France dévoile une nouvelle offre spéciale Été 2026 destinée à faciliter les voyages entre la France et l’Algérie.
Premier changement majeur : le tarif d’entrée de gamme "Basic" intègre désormais un bagage en soute de 15 kg, sans supplément. Une évolution significative pour une clientèle habituée à voyager en famille et avec plusieurs bagages sur les liaisons France–Algérie.
Concrètement, chaque passager bénéficie désormais de : 3 kg d’effet personnel (sous le siège), 10 kg de bagage cabine et 15 kg de bagage en soute offert.
Selon la compagnie, cette mesure représente jusqu’à 130 € d’économies par passager.
Premier changement majeur : le tarif d’entrée de gamme "Basic" intègre désormais un bagage en soute de 15 kg, sans supplément. Une évolution significative pour une clientèle habituée à voyager en famille et avec plusieurs bagages sur les liaisons France–Algérie.
Concrètement, chaque passager bénéficie désormais de : 3 kg d’effet personnel (sous le siège), 10 kg de bagage cabine et 15 kg de bagage en soute offert.
Selon la compagnie, cette mesure représente jusqu’à 130 € d’économies par passager.
Plus de flexibilité avec le tarif Standard
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Autre nouveauté : les voyageurs optant pour le tarif "Standard" bénéficient désormais de la première modification de billet gratuite (date ou destination), hors différence tarifaire.
Une évolution pensée pour répondre aux aléas de voyage, notamment sur des réservations anticipées. L’économie est estimée à environ 50 € par modification.
Ces deux avantages s’ajoutent au dispositif de paiement en plusieurs fois déjà proposé par la compagnie, désormais étendu jusqu’à 10 fois, en complément des options en 3 ou 4 échéances.
"Nous connaissons bien nos passagers. Beaucoup voyagent en famille, avec beaucoup de bagages et des contraintes d’agenda qui peuvent évoluer jusqu’au dernier moment.
Cette offre spéciale Été 2026 est notre réponse directe à leurs besoins : moins de frais, plus de liberté. C’est ce que signifie être la compagnie de référence pour l’Algérie", explique Bruno Besnehard.
Une évolution pensée pour répondre aux aléas de voyage, notamment sur des réservations anticipées. L’économie est estimée à environ 50 € par modification.
Ces deux avantages s’ajoutent au dispositif de paiement en plusieurs fois déjà proposé par la compagnie, désormais étendu jusqu’à 10 fois, en complément des options en 3 ou 4 échéances.
"Nous connaissons bien nos passagers. Beaucoup voyagent en famille, avec beaucoup de bagages et des contraintes d’agenda qui peuvent évoluer jusqu’au dernier moment.
Cette offre spéciale Été 2026 est notre réponse directe à leurs besoins : moins de frais, plus de liberté. C’est ce que signifie être la compagnie de référence pour l’Algérie", explique Bruno Besnehard.
Un réseau estival dense entre la France et l’Algérie
Avec plus de 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie, ASL Airlines France renforce son positionnement sur sa destination phare. L’offre estivale s’appuie sur un réseau de 16 lignes reliant plusieurs villes françaises à différentes destinations algériennes.
Depuis Paris-Charles de Gaulle, la compagnie dessert notamment Alger, Béjaïa, Annaba et Oujda. Au départ de Paris-Orly, la desserte est concentrée sur Alger.
Depuis les régions, le programme inclut notamment :
Mulhouse : Alger, Constantine, Oran
Lille : Alger, Oran, Tlemcen, Béjaïa, Sétif
Lyon : Alger
Saint-Étienne : Béjaïa
Clermont-Ferrand : Alger
Perpignan : Oran
Depuis Paris-Charles de Gaulle, la compagnie dessert notamment Alger, Béjaïa, Annaba et Oujda. Au départ de Paris-Orly, la desserte est concentrée sur Alger.
Depuis les régions, le programme inclut notamment :
Mulhouse : Alger, Constantine, Oran
Lille : Alger, Oran, Tlemcen, Béjaïa, Sétif
Lyon : Alger
Saint-Étienne : Béjaïa
Clermont-Ferrand : Alger
Perpignan : Oran
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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