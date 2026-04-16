ASL Airlines France renforce son offre été 2026 vers l’Algérie

Avec plus de 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie, ASL Airlines France renforce son positionnement sur sa destination phare. L’offre estivale s’appuie sur un réseau de 16 lignes reliant plusieurs villes françaises à différentes destinations algériennes.



Depuis Paris-Charles de Gaulle, la compagnie dessert notamment Alger, Béjaïa, Annaba et Oujda. Au départ de Paris-Orly, la desserte est concentrée sur Alger.



Depuis les régions, le programme inclut notamment :

Mulhouse : Alger, Constantine, Oran

Lille : Alger, Oran, Tlemcen, Béjaïa, Sétif

Lyon : Alger

Saint-Étienne : Béjaïa

Clermont-Ferrand : Alger

Perpignan : Oran