Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Nouakchott se dote d’un hôtel international


Avec l’ouverture du Sheraton Nouakchott, la Mauritanie accueille son premier hôtel international. Porté par Marriott International, ce nouvel établissement haut de gamme ambitionne de redéfinir les standards de l’hospitalité dans la capitale et de valoriser la richesse culturelle et naturelle du pays.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 09:00

L’ouverture du Sheraton Nouakchott marque l’entrée de Marriott International en Mauritanie - ©MariottInternational
L'ouverture du Sheraton Nouakchott marque l'entrée de Marriott International en Mauritanie - ©MariottInternational
Avec l’ouverture du Sheraton Nouakchott, Marriott International fait son entrée en Mauritanie.

Inauguré en novembre 2025 et officiellement annoncé en février 2026, l’établissement est implanté au cœur de Nouakchott, entre désert et océan Atlantique. L’hôtel bénéficie d’une localisation privilégiée à proximité du Marché Capitale, du Musée national, des plages et du port de pêche.

"Cette étape majeure marque non seulement une expansion significative de notre présence mondiale, mais souligne également notre engagement à offrir des expériences hôtelières d’exception sur les marchés émergents", souligne Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente Premium & Select Brands Europe, Moyen-Orient & Afrique chez Marriott International.

200 chambres et une offre premium

L’établissement compte 200 chambres et suites, dont deux suites présidentielles.

Les équipements signature Sheraton, notamment le lit Sheraton, ainsi que les technologies de dernière génération visent une clientèle internationale d’affaires et de loisirs.

Le Sheraton Club, réservé aux membres Elite Marriott Bonvoy et aux clients Club, propose une expérience premium avec restauration, connectivité renforcée et espaces de travail.

Les chambres rappellent l’esthétique de Chinguetti, ville historique du pays, et les éléments décoratifs de Oualata se retrouvent dans le lobby et les espaces de restauration.

Le restaurant Feast s’inspire de la Structure de Richat, surnommée l’Œil de l’Afrique, tandis que les espaces de réunion évoquent l’architecture en pierre de Tichitt.

Un resort urbain au cœur de la capitale

Bien qu’implanté en centre-ville, le Sheraton Nouakchott revendique une atmosphère de resort. Piscine extérieure, centre de fitness réparti sur deux étages, court de tennis et spa composent une offre bien-être complète.

L’hôtel dispose également de plus de 2 600 m² d’espaces dédiés aux réunions et événements, avec plusieurs ballrooms modulables et salles de réunion, renforçant son positionnement sur le segment MICE.

Le concept "The Art of Gatherings by Sheraton" complète cette offre, avec des expériences culturelles et communautaires, telles que des ateliers de mixologie mauritanienne ou des soirées de contes sahariens.


Tags : mariott, mariott international, mauritania
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias