Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

L’établissement compte 200 chambres et suites, dont deux suites présidentielles.



Les équipements signature Sheraton, notamment le lit Sheraton, ainsi que les technologies de dernière génération visent une clientèle internationale d’affaires et de loisirs.



Le Sheraton Club, réservé aux membres Elite Marriott Bonvoy et aux clients Club, propose une expérience premium avec restauration, connectivité renforcée et espaces de travail.



Les chambres rappellent l’esthétique de Chinguetti, ville historique du pays, et les éléments décoratifs de Oualata se retrouvent dans le lobby et les espaces de restauration.



Le restaurant Feast s’inspire de la Structure de Richat, surnommée l’Œil de l’Afrique, tandis que les espaces de réunion évoquent l’architecture en pierre de Tichitt.