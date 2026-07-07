À plus de 2 000 mètres d’altitude, cette station de ski installe une balançoire géante

Villars-Gryon-Diablerets inaugure une balançoire géante au Grand Chamossaire, Balanc’AIR, photo de Villars-Gryon-Diablerets
Se balancer dans les airs à plus de 2 000 mètres d’altitude, avec une vue imprenable sur le lac Léman, c’est la nouvelle expérience insolite qui attend les visiteurs dans le canton de Vaud.
En inaugurant la toute première balançoire géante de Suisse, la station de Villars-Gryon-Diablerets s’offre un coup de jeune pour séduire les amateurs de sensations fortes, même en plein été.
Située au sommet du télésiège du Grand Chamossaire, sur les hauteurs de la station de Villars-sur-Ollon, cette nouvelle attraction peut accueillir jusqu’à trois personnes simultanément.
Le mécanisme tracte la structure en arrière jusqu’à un angle de 90° avant de la larguer, offrant un mouvement de bascule naturel au-dessus de la plaine du Chablais, avec un panorama sur le lac Léman et les sommets alpins.
En inaugurant la toute première balançoire géante de Suisse, la station de Villars-Gryon-Diablerets s’offre un coup de jeune pour séduire les amateurs de sensations fortes, même en plein été.
Située au sommet du télésiège du Grand Chamossaire, sur les hauteurs de la station de Villars-sur-Ollon, cette nouvelle attraction peut accueillir jusqu’à trois personnes simultanément.
Le mécanisme tracte la structure en arrière jusqu’à un angle de 90° avant de la larguer, offrant un mouvement de bascule naturel au-dessus de la plaine du Chablais, avec un panorama sur le lac Léman et les sommets alpins.
Suisse : la balançoire géante ouverte jusqu’au 25 octobre
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Accessible avec le Magic Pass ou le forfait des remontées mécaniques, l’expérience dure entre deux et trois minutes et a déjà séduit 500 visiteurs lors de son premier week-end d’exploitation.
Cette infrastructure répond à un besoin économique pour la station, qui réalise actuellement 95 % de son chiffre d’affaires entre décembre et mars.
Face à l’incertitude de l’enneigement hivernal en dessous de 1 600 mètres d’altitude, la direction ambitionne de porter la part des recettes estivales à 20 % au cours des prochaines années.
La Balanc’AIR est accessible tous les jours de 10h20 à 16h40 jusqu’au 25 octobre, avec un billet remontées mécaniques valide ou un Magic Pass.
Le choix de cette infrastructure s’inscrit dans une démarche de développement mesurée et réfléchie.
Les responsables du projet ont privilégié la balançoire pour son fonctionnement technique simple, avec un treuil tractant la suspente, et son très faible impact au sol comme sur le paysage environnant.
L’attraction a été implantée dans un secteur de la montagne déjà anthropisé, qui abrite des infrastructures touristiques existantes et une antenne de télécommunication. Cette intégration permet de valoriser les sites déjà exploités sans multiplier les constructions en altitude.
Cette infrastructure répond à un besoin économique pour la station, qui réalise actuellement 95 % de son chiffre d’affaires entre décembre et mars.
Face à l’incertitude de l’enneigement hivernal en dessous de 1 600 mètres d’altitude, la direction ambitionne de porter la part des recettes estivales à 20 % au cours des prochaines années.
La Balanc’AIR est accessible tous les jours de 10h20 à 16h40 jusqu’au 25 octobre, avec un billet remontées mécaniques valide ou un Magic Pass.
Le choix de cette infrastructure s’inscrit dans une démarche de développement mesurée et réfléchie.
Les responsables du projet ont privilégié la balançoire pour son fonctionnement technique simple, avec un treuil tractant la suspente, et son très faible impact au sol comme sur le paysage environnant.
L’attraction a été implantée dans un secteur de la montagne déjà anthropisé, qui abrite des infrastructures touristiques existantes et une antenne de télécommunication. Cette intégration permet de valoriser les sites déjà exploités sans multiplier les constructions en altitude.