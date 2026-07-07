À plus de 2 000 mètres d’altitude, cette station de ski installe une balançoire géante

La première balançoire géante de Suisse

Les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets ont ouvert la "Balanc’AIR", une balançoire géante installée à 2 110 mètres d’altitude, marquant une nouvelle étape dans leur stratégie de transition vers un tourisme quatre saisons.

Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:06

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