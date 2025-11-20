Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Un nouveau lieu patrimonial et culturel dans le canton de Vaud

Après cinq ans de restauration, le Château de Marnand, situé dans le canton de Vaud en Suisse, accueille ses premiers visiteurs. Réhabilité par Ludmila et Luca Bizzozero, le domaine s’étend sur huit hectares et comprend des hébergements, un espace bien-être avec piscine intérieure alimentée à l’eau de source, ainsi qu’une table d’hôtes et des dîners gastronomiques.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 21 Novembre 2025

Lu 88 fois