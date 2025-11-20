Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Après cinq ans de travaux, le château de Marnand, situé dans le canton de Vaud en Suisse, rouvre ses portes.
Les propriétaires, Ludmila et Luca Bizzozero, l'ont transformé en un espace mêlant hôtellerie et art.
Chaque chambre a été conçue comme un "accrochage" : mobilier, luminaires et œuvres originales s’intègrent aux volumes historiques.
L’objectif est de proposer une expérience autour du patrimoine et de la création contemporaine.
L’établissement comprend plusieurs types d’hébergements : du studio Bleu ou Montgolfières, destiné aux séjours courts, au Grand Appartement de 130 m².
Entre les deux, la suite Empire, l'appartement Louis XVI et le duplex de la Ferme se déclinent dans le même esprit. Les tarifs varient de 180€ à 430€ la nuit, pour des surfaces allant de 25 à 130 m².
À lire aussi : Mama Shelter ouvre un nouvel établissement en Suisse
Les propriétaires, Ludmila et Luca Bizzozero, l'ont transformé en un espace mêlant hôtellerie et art.
Chaque chambre a été conçue comme un "accrochage" : mobilier, luminaires et œuvres originales s’intègrent aux volumes historiques.
L’objectif est de proposer une expérience autour du patrimoine et de la création contemporaine.
L’établissement comprend plusieurs types d’hébergements : du studio Bleu ou Montgolfières, destiné aux séjours courts, au Grand Appartement de 130 m².
Entre les deux, la suite Empire, l'appartement Louis XVI et le duplex de la Ferme se déclinent dans le même esprit. Les tarifs varient de 180€ à 430€ la nuit, pour des surfaces allant de 25 à 130 m².
À lire aussi : Mama Shelter ouvre un nouvel établissement en Suisse
Château de Marnand : zoom sur la programmation culinaire et culturelle
Autres articles
Tout au long de l’année, le Château de Marnand prévoit des événements autour de la gastronomie, des grands vins, de la culture (conférences d’histoire, expositions et séminaire de savoir-vivre).
Le chef Grégory Pouzol signera notamment une série de dîners en accords mets-vin, auxquels se joindront les chefs Fabien Ferré et Pierre Gagnaire.
Les sommeliers Clément Sommier et Davide Dargenio proposeront une sélection de cuvées.
Le château accueillera également une programmation musicale et culturelle, avec la participation de Sebastian Bohren (violon), Louis Schwitzgebel (piano), Michele Galbiati (chant) et Richard Barker (pianiste et coach vocal à la Scala).
À lire aussi : Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts
Le chef Grégory Pouzol signera notamment une série de dîners en accords mets-vin, auxquels se joindront les chefs Fabien Ferré et Pierre Gagnaire.
Les sommeliers Clément Sommier et Davide Dargenio proposeront une sélection de cuvées.
Le château accueillera également une programmation musicale et culturelle, avec la participation de Sebastian Bohren (violon), Louis Schwitzgebel (piano), Michele Galbiati (chant) et Richard Barker (pianiste et coach vocal à la Scala).
À lire aussi : Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts