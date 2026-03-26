Rhine & Rösti 2026 : la Suisse mise sur une croisière B2B immersive pour séduire le marché français

"Rhine & Rösti 2026" a rassemblé tour-opérateurs, agences de voyages, acteurs MICE et journalistes, autour de 41 partenaires suisses - Photo : NP
Entre 180 et 200 participants ont été réunis par Suisse Tourisme à bord du Riverside Debussy, du 23 au 27 mars 2026, à l'occasion de l'opération "Rhine & Rösti 2026", qui confirme son positionnement hybride entre workshop et éductour.
L’événement a rassemblé tour-opérateurs, agences de voyages, acteurs MICE et journalistes, autour de 41 partenaires suisses représentant l’ensemble des régions et des produits touristiques du pays.
Organisée sur cinq jours, reliant Bâle à Amsterdam, la croisière a permis d’enchaîner rendez-vous professionnels et moments informels, avec 2 200 meetings programmés à bord.
« Nous avons créé une plateforme de networking la plus agréable possible », explique Alexa Chessex directrice France de Suisse Tourisme, soulignant l’intérêt d’aller directement à la rencontre des clients en région.
Le choix du Rhin et du bateau n’est pas anodin : la Suisse, souvent qualifiée de « château d’eau de l’Europe », est à l’origine de plusieurs grands fleuves, dont le Rhin et le Rhône.
Un fil rouge cohérent pour un événement itinérant reliant plusieurs marchés clés (France, Allemagne, Pays-Bas).
L’événement a rassemblé tour-opérateurs, agences de voyages, acteurs MICE et journalistes, autour de 41 partenaires suisses représentant l’ensemble des régions et des produits touristiques du pays.
Organisée sur cinq jours, reliant Bâle à Amsterdam, la croisière a permis d’enchaîner rendez-vous professionnels et moments informels, avec 2 200 meetings programmés à bord.
« Nous avons créé une plateforme de networking la plus agréable possible », explique Alexa Chessex directrice France de Suisse Tourisme, soulignant l’intérêt d’aller directement à la rencontre des clients en région.
Le choix du Rhin et du bateau n’est pas anodin : la Suisse, souvent qualifiée de « château d’eau de l’Europe », est à l’origine de plusieurs grands fleuves, dont le Rhin et le Rhône.
Un fil rouge cohérent pour un événement itinérant reliant plusieurs marchés clés (France, Allemagne, Pays-Bas).
Un format immersif pour valoriser la destination
Au-delà du business, Rhine & Rösti mise sur l’immersion.
Chaque journée était structurée autour d’une thématique : Grand Train Tour of Switzerland, gastronomie et hôtellerie, innovation « Made in Switzerland » ou encore durabilité.
Les participants ont ainsi pu prendre part à des ateliers culinaires (préparation de rösti, dégustations de vins et fromages), des activités culturelles (découpage traditionnel, yodel) ou encore des sessions bien-être.
Un format qui séduit les acheteurs. « On a plus de temps ensemble que sur un workshop classique. En cinq jours, on crée de vraies relations », souligne Léa Hermestroff Global Buyer et Business Developer pour Voyage Privé.
Même constat du côté d’Enora Lamadji, Business Developer pour FairMoove : « C’est une croisière business, mais avec un cadre privilégié qui facilite les échanges. »
Chaque journée était structurée autour d’une thématique : Grand Train Tour of Switzerland, gastronomie et hôtellerie, innovation « Made in Switzerland » ou encore durabilité.
Les participants ont ainsi pu prendre part à des ateliers culinaires (préparation de rösti, dégustations de vins et fromages), des activités culturelles (découpage traditionnel, yodel) ou encore des sessions bien-être.
Un format qui séduit les acheteurs. « On a plus de temps ensemble que sur un workshop classique. En cinq jours, on crée de vraies relations », souligne Léa Hermestroff Global Buyer et Business Developer pour Voyage Privé.
Même constat du côté d’Enora Lamadji, Business Developer pour FairMoove : « C’est une croisière business, mais avec un cadre privilégié qui facilite les échanges. »
La Suisse mise sur ses atouts : train, nature et premium accessible
Au cœur des échanges, plusieurs produits structurants ont été mis en avant, à commencer par le train panoramique. Véritable signature de la destination, il séduit par la qualité de l’expérience et la diversité des paysages.
« Le panorama est la première raison du succès, mais aussi le niveau de service », explique Eleonora Sormani, pour le Glacier Express, évoquant un taux d’occupation proche de 98% sur certaines offres haut de gamme.
Autre pilier : le Swiss Travel Pass, présenté comme un levier d’accessibilité permettant de parcourir l’ensemble du pays en transports publics. Un argument clé pour casser l’image d’une destination exclusivement haut de gamme.
« La Suisse reste perçue comme chère, mais il existe des alternatives : auberges de jeunesse modernes, randonnées accessibles ou offres combinées », rappelle Émilie Morard pour Valais Promotion.
L’objectif : élargir la clientèle tout en conservant un positionnement premium.
« Le panorama est la première raison du succès, mais aussi le niveau de service », explique Eleonora Sormani, pour le Glacier Express, évoquant un taux d’occupation proche de 98% sur certaines offres haut de gamme.
Autre pilier : le Swiss Travel Pass, présenté comme un levier d’accessibilité permettant de parcourir l’ensemble du pays en transports publics. Un argument clé pour casser l’image d’une destination exclusivement haut de gamme.
« La Suisse reste perçue comme chère, mais il existe des alternatives : auberges de jeunesse modernes, randonnées accessibles ou offres combinées », rappelle Émilie Morard pour Valais Promotion.
L’objectif : élargir la clientèle tout en conservant un positionnement premium.
Le marché français, un levier stratégique
La France occupe une place importante pour la destination, avec environ 1,4 million de nuitées annuelles, ce qui en fait le 4e marché étranger.
Le profil des voyageurs reste majoritairement composé de couples et de groupes d’amis, avec une forte appétence pour la nature, la gastronomie et les expériences authentiques.
Côté distribution, les acteurs confirment une dynamique positive. « La Suisse est une destination en forte croissance depuis l’an dernier », note Enora Lamadji, tout en soulignant que le principal frein reste la perception du prix, plus que la réalité terrain.
Le profil des voyageurs reste majoritairement composé de couples et de groupes d’amis, avec une forte appétence pour la nature, la gastronomie et les expériences authentiques.
Côté distribution, les acteurs confirment une dynamique positive. « La Suisse est une destination en forte croissance depuis l’an dernier », note Enora Lamadji, tout en soulignant que le principal frein reste la perception du prix, plus que la réalité terrain.
Un événement inscrit dans une stratégie durable
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Enfin, cette édition 2026 s’inscrit dans une logique de tourisme responsable. Les émissions de CO₂ liées à la croisière ont été compensées via un programme d’agroforesterie en Suisse et au Liechtenstein.
Une cohérence avec le positionnement global de la destination, largement axé sur le slow tourisme, les mobilités douces et les expériences nature.
Avec ce format immersif et itinérant, Suisse Tourisme entend ainsi renforcer sa proximité avec les distributeurs européens et continuer à faire évoluer l’image de la destination, entre premium, durabilité et accessibilité.
Lire aussi : Suisse : un « Grand Tour » à vivre en voiture, à moto, en train ou à vélo
Une cohérence avec le positionnement global de la destination, largement axé sur le slow tourisme, les mobilités douces et les expériences nature.
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