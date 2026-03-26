Rhine & Rösti 2026 : la Suisse mise sur une croisière B2B immersive pour séduire le marché français

Au-delà du business, Rhine & Rösti mise sur l’immersion.



Chaque journée était structurée autour d’une thématique : Grand Train Tour of Switzerland, gastronomie et hôtellerie, innovation « Made in Switzerland » ou encore durabilité.



Les participants ont ainsi pu prendre part à des ateliers culinaires (préparation de rösti, dégustations de vins et fromages), des activités culturelles (découpage traditionnel, yodel) ou encore des sessions bien-être.



Un format qui séduit les acheteurs. « On a plus de temps ensemble que sur un workshop classique. En cinq jours, on crée de vraies relations » , souligne Léa Hermestroff Global Buyer et Business Developer pour Voyage Privé.



Même constat du côté d’Enora Lamadji, Business Developer pour FairMoove : « C’est une croisière business, mais avec un cadre privilégié qui facilite les échanges. »