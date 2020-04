Podcasts : "Voyagez confiné" à Lausanne !

A travers ce podcast,, présente en 15 minutesDans ce podcast, il met en avant: ses 26 000 étudiants qui en font une, sa vieille ville pittoresque, son nouveau pôle muséal qui est le plus grand en Suisse, son musée olympique car Lausanne est laet le siège du Comité International Olympique...à commencer parmais sans oublieretVous allez aussi découvrir une! Un indice: il faut aller du côté de sa cathédrale !Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez confiné" sontnotamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...