Le Monténégro, future star des Balkans… et bientôt de l’Europe ?

Le 22 avril 2026, les 27 États membres de l’Union européenne ont validé la création d’un groupe de travail chargé de préparer le traité d’adhésion du Monténégro. Une avancée majeure qui confirme l’ambition du pays de devenir potentiellement le 28e membre de l’UE à l’horizon 2028.
Si le calendrier reste ambitieux, le signal envoyé est clair : le Monténégro est aujourd’hui l’un des pays les plus avancés dans sa candidature, aux côtés de l’Albanie.
Si le calendrier reste ambitieux, le signal envoyé est clair : le Monténégro est aujourd’hui l’un des pays les plus avancés dans sa candidature, aux côtés de l’Albanie.
Une alternative touristique qui monte en puissance
Face à la Croatie et au boom de l'Albanie, le Monténégro se positionne comme une alternative dans les Balkans.
Le pays enregistre plus de 2,6 millions d’arrivées touristiques en 2024.
Le pays enregistre plus de 2,6 millions d’arrivées touristiques en 2024.
Une alternative touristique qui monte en puissance
Minuscule sur la carte, pourtant, le Monténégro dispose de plusieurs atouts.
- Une côte adriatique aux eaux turquoise et aux villages vénitiens comme Perast ou Kotor
- Des montagnes spectaculaires dans l’arrière-pays, propices à la randonnée et à l’écotourisme
- Des villages authentiques comme Vranjak ou des hébergements ruraux accessibles
Le pays développe aussi son offre hivernale, avec des stations de ski émergentes et l’arrivée de groupes internationaux comme Accor.
- Une côte adriatique aux eaux turquoise et aux villages vénitiens comme Perast ou Kotor
- Des montagnes spectaculaires dans l’arrière-pays, propices à la randonnée et à l’écotourisme
- Des villages authentiques comme Vranjak ou des hébergements ruraux accessibles
Le pays développe aussi son offre hivernale, avec des stations de ski émergentes et l’arrivée de groupes internationaux comme Accor.
Entre mer Adriatique et montagnes sauvages
Le Monténégro séduit également par ses contrastes culturels :
- Héritage vénitien sur la côte (architecture, urbanisme)
- Influences ottomanes et balkaniques dans les terres
- Gastronomie riche mêlant burek, poissons grillés, café turc et spécialités locales comme le kačamak
- Héritage vénitien sur la côte (architecture, urbanisme)
- Influences ottomanes et balkaniques dans les terres
- Gastronomie riche mêlant burek, poissons grillés, café turc et spécialités locales comme le kačamak
Ce que l’entrée dans l’UE pourrait changer pour le tourisme
L’adhésion du Monténégro à l’Union européenne pourrait transformer en profondeur son attractivité touristique et sa commercialisation.
Pour les voyageurs :
- Formalités simplifiées : circulation facilitée pour les citoyens européens (moins de contraintes administratives)
- Sécurité et normes renforcées : standards européens en matière de transport, santé et consommation
- Monnaie potentielle : à terme, une adoption de l’euro pourrait simplifier les paiements
Pour les agents de voyage :
- Destination plus “rassurante” à vendre grâce au cadre européen
- Développement des infrastructures (transports, hôtels, services) soutenu par des fonds européens
- Hausse de la demande liée à une meilleure visibilité internationale
Pour les voyageurs :
- Formalités simplifiées : circulation facilitée pour les citoyens européens (moins de contraintes administratives)
- Sécurité et normes renforcées : standards européens en matière de transport, santé et consommation
- Monnaie potentielle : à terme, une adoption de l’euro pourrait simplifier les paiements
Pour les agents de voyage :
- Destination plus “rassurante” à vendre grâce au cadre européen
- Développement des infrastructures (transports, hôtels, services) soutenu par des fonds européens
- Hausse de la demande liée à une meilleure visibilité internationale
Une destination à saisir avant son explosion
Le Monténégro se trouve aujourd’hui à un moment charnière : encore préservé, abordable et authentique, mais déjà en pleine structuration.
Son entrée progressive dans l’Union européenne pourrait accélérer son développement… avec, comme souvent, une hausse des prix et de la fréquentation à la clé.
Son entrée progressive dans l’Union européenne pourrait accélérer son développement… avec, comme souvent, une hausse des prix et de la fréquentation à la clé.