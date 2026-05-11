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Le Monténégro, future star des Balkans… et bientôt de l’Europe ?

Les Balkans 28ème pays de l'Europe ?


À la croisée de l’actualité politique et des tendances touristiques, le Monténégro s’impose plus que jamais comme une destination à suivre de très près. Porté par une avancée décisive dans son processus d’adhésion à l’Union européenne et par une attractivité touristique en forte croissance, ce petit État des Balkans coche aujourd’hui toutes les cases d’une destination d’avenir.


Rédigé par le Lundi 11 Mai 2026 à 11:44

Le Monténégro souhaite être le 28ème pays à rejoindre l'Union Européenne. Photo : Deposit-bloodua
Le Monténégro souhaite être le 28ème pays à rejoindre l'Union Européenne. Photo : Deposit-bloodua
Exotismes
Le 22 avril 2026, les 27 États membres de l’Union européenne ont validé la création d’un groupe de travail chargé de préparer le traité d’adhésion du Monténégro. Une avancée majeure qui confirme l’ambition du pays de devenir potentiellement le 28e membre de l’UE à l’horizon 2028.

Si le calendrier reste ambitieux, le signal envoyé est clair : le Monténégro est aujourd’hui l’un des pays les plus avancés dans sa candidature, aux côtés de l’Albanie.

Une alternative touristique qui monte en puissance

Autres articles
Face à la Croatie et au boom de l'Albanie, le Monténégro se positionne comme une alternative dans les Balkans.

Le pays enregistre plus de 2,6 millions d’arrivées touristiques en 2024.

Une alternative touristique qui monte en puissance

Minuscule sur la carte, pourtant, le Monténégro dispose de plusieurs atouts.

- Une côte adriatique aux eaux turquoise et aux villages vénitiens comme Perast ou Kotor
- Des montagnes spectaculaires dans l’arrière-pays, propices à la randonnée et à l’écotourisme
- Des villages authentiques comme Vranjak ou des hébergements ruraux accessibles

Le pays développe aussi son offre hivernale, avec des stations de ski émergentes et l’arrivée de groupes internationaux comme Accor.

Entre mer Adriatique et montagnes sauvages

Le Monténégro séduit également par ses contrastes culturels :

- Héritage vénitien sur la côte (architecture, urbanisme)
- Influences ottomanes et balkaniques dans les terres
- Gastronomie riche mêlant burek, poissons grillés, café turc et spécialités locales comme le kačamak

Ce que l’entrée dans l’UE pourrait changer pour le tourisme

Le Monténégro, future star des Balkans… et bientôt de l’Europe ?
L’adhésion du Monténégro à l’Union européenne pourrait transformer en profondeur son attractivité touristique et sa commercialisation.

Pour les voyageurs :
- Formalités simplifiées : circulation facilitée pour les citoyens européens (moins de contraintes administratives)
- Sécurité et normes renforcées : standards européens en matière de transport, santé et consommation
- Monnaie potentielle : à terme, une adoption de l’euro pourrait simplifier les paiements

Pour les agents de voyage :
- Destination plus “rassurante” à vendre grâce au cadre européen
- Développement des infrastructures (transports, hôtels, services) soutenu par des fonds européens
- Hausse de la demande liée à une meilleure visibilité internationale

Une destination à saisir avant son explosion

Le Monténégro se trouve aujourd’hui à un moment charnière : encore préservé, abordable et authentique, mais déjà en pleine structuration.

Son entrée progressive dans l’Union européenne pourrait accélérer son développement… avec, comme souvent, une hausse des prix et de la fréquentation à la clé.

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Tags : balkans, montenegro, ue: union européenne
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