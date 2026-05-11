Le Monténégro, future star des Balkans… et bientôt de l’Europe ?

Minuscule sur la carte, pourtant, le Monténégro dispose de plusieurs atouts.



- Une côte adriatique aux eaux turquoise et aux villages vénitiens comme Perast ou Kotor

- Des montagnes spectaculaires dans l’arrière-pays, propices à la randonnée et à l’écotourisme

- Des villages authentiques comme Vranjak ou des hébergements ruraux accessibles



Le pays développe aussi son offre hivernale, avec des stations de ski émergentes et l’arrivée de groupes internationaux comme Accor.