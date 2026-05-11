Amadeus démarre 2026 en croissance malgré le ralentissement observé au Moyen-Orient

Amadeus a publié des résultats en progression au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 1,68 milliard d’euros, en hausse de 3,1% par rapport à 2025.
Au premier trimestre 2026, le segment Air IT Solutions a enregistré une croissance de 7,5% de ses revenus, à 592,5 millions d’euros. Cette activité a notamment été portée par une hausse de 3,1% du nombre de passagers embarqués, qui atteint 518,5 millions sur la période.
Amadeus explique également cette progression par une augmentation des revenus par passager transporté, soutenue par l’adoption de solutions complémentaires par les compagnies aériennes et par le développement de son offre Amadeus Nevio.
Le segment Hospitality & Other Solutions affiche lui aussi une croissance de 3,2%, à 268 millions d’euros. Le groupe attribue cette évolution aux nouvelles implémentations clients ainsi qu’à la hausse des transactions dans les activités hôtelières et de paiement.
Au premier trimestre 2026, le segment Air IT Solutions a enregistré une croissance de 7,5% de ses revenus, à 592,5 millions d’euros. Cette activité a notamment été portée par une hausse de 3,1% du nombre de passagers embarqués, qui atteint 518,5 millions sur la période.
Amadeus explique également cette progression par une augmentation des revenus par passager transporté, soutenue par l’adoption de solutions complémentaires par les compagnies aériennes et par le développement de son offre Amadeus Nevio.
Le segment Hospitality & Other Solutions affiche lui aussi une croissance de 3,2%, à 268 millions d’euros. Le groupe attribue cette évolution aux nouvelles implémentations clients ainsi qu’à la hausse des transactions dans les activités hôtelières et de paiement.
Les réservations aériennes freinées en mars
Autres articles
-
Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security
-
L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026
-
L’aéroport de Manchester mise sur la biométrie pour repenser ses opérations
-
Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire
-
Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform
L’activité Air Distribution est restée quasiment stable sur le trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 0,1% à 822,1 millions d’euros.
Amadeus indique avoir observé un très bon début d’année sur les volumes de réservations aériennes avant un ralentissement au mois de mars, lié à la situation géopolitique au Moyen-Orient et à une augmentation des annulations de réservations.
Le groupe souligne néanmoins la progression continue du revenu moyen par réservation aérienne, en hausse de 4,8% à taux de change constant.
Au total, le résultat opérationnel d’Amadeus atteint 474,9 millions d’euros au premier trimestre, tandis que le bénéfice net progresse légèrement à 356,9 millions d’euros. Le free cash-flow du groupe s’élève à 273,6 millions d’euros.
Le président et directeur général d’Amadeus, Luis Maroto, indique que le groupe poursuit également ses investissements dans les technologies liées à l’intelligence artificielle et à la biométrie, notamment avec le projet d’acquisition d’IDEMIA Public Security.
A lire aussi : Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security
Amadeus indique avoir observé un très bon début d’année sur les volumes de réservations aériennes avant un ralentissement au mois de mars, lié à la situation géopolitique au Moyen-Orient et à une augmentation des annulations de réservations.
Le groupe souligne néanmoins la progression continue du revenu moyen par réservation aérienne, en hausse de 4,8% à taux de change constant.
Au total, le résultat opérationnel d’Amadeus atteint 474,9 millions d’euros au premier trimestre, tandis que le bénéfice net progresse légèrement à 356,9 millions d’euros. Le free cash-flow du groupe s’élève à 273,6 millions d’euros.
Le président et directeur général d’Amadeus, Luis Maroto, indique que le groupe poursuit également ses investissements dans les technologies liées à l’intelligence artificielle et à la biométrie, notamment avec le projet d’acquisition d’IDEMIA Public Security.
A lire aussi : Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security