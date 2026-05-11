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Amadeus démarre 2026 en croissance malgré le ralentissement observé au Moyen-Orient

Le groupe technologique a enregistré une hausse de 3,1% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2026


Amadeus a publié des résultats en progression au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 1,68 milliard d’euros, en hausse de 3,1% par rapport à la même période l’an dernier. Le groupe indique toutefois que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont ralenti la dynamique observée en début d’année, notamment sur les réservations aériennes au mois de mars.


Rédigé par le Lundi 11 Mai 2026 à 11:36

474,9 million d'euros pour Amadeus au premier trimestre 2026. DepositPhotos.com/Mojahid_Mottakin
474,9 million d'euros pour Amadeus au premier trimestre 2026. DepositPhotos.com/Mojahid_Mottakin
Exotismes
Amadeus a publié des résultats en progression au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 1,68 milliard d’euros, en hausse de 3,1% par rapport à 2025.

Au premier trimestre 2026, le segment Air IT Solutions a enregistré une croissance de 7,5% de ses revenus, à 592,5 millions d’euros. Cette activité a notamment été portée par une hausse de 3,1% du nombre de passagers embarqués, qui atteint 518,5 millions sur la période.

Amadeus explique également cette progression par une augmentation des revenus par passager transporté, soutenue par l’adoption de solutions complémentaires par les compagnies aériennes et par le développement de son offre Amadeus Nevio.

Le segment Hospitality & Other Solutions affiche lui aussi une croissance de 3,2%, à 268 millions d’euros. Le groupe attribue cette évolution aux nouvelles implémentations clients ainsi qu’à la hausse des transactions dans les activités hôtelières et de paiement.

Les réservations aériennes freinées en mars

Autres articles
L’activité Air Distribution est restée quasiment stable sur le trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 0,1% à 822,1 millions d’euros.

Amadeus indique avoir observé un très bon début d’année sur les volumes de réservations aériennes avant un ralentissement au mois de mars, lié à la situation géopolitique au Moyen-Orient et à une augmentation des annulations de réservations.

Le groupe souligne néanmoins la progression continue du revenu moyen par réservation aérienne, en hausse de 4,8% à taux de change constant.

Au total, le résultat opérationnel d’Amadeus atteint 474,9 millions d’euros au premier trimestre, tandis que le bénéfice net progresse légèrement à 356,9 millions d’euros. Le free cash-flow du groupe s’élève à 273,6 millions d’euros.

Le président et directeur général d’Amadeus, Luis Maroto, indique que le groupe poursuit également ses investissements dans les technologies liées à l’intelligence artificielle et à la biométrie, notamment avec le projet d’acquisition d’IDEMIA Public Security.

A lire aussi : Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security

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Tags : amadeus
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