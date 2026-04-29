Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security

« Alors que l'identité numérique fiable devient un élément fondamental tout au long du parcours de voyage, et que l'adoption de la biométrie s'accélère rapidement dans l'ensemble du secteur du voyage, cette acquisition va stimuler la croissance d'Amadeus dans les secteurs des aéroports et des contrôles douaniers, renforçant ainsi sa position dans ce domaine et soulignant la stratégie délibérée de l'entreprise d’intégrer des capacités d'identité biométrique à sa plateforme de voyage »

Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security (IPS) pour un montant de 1,2 milliard d’euros.L'entreprise emploie environ 3 300 personnes à travers le monde et compte plus de 600 clients issus des secteurs public et privé.Ce rachat fait suite à l'acquisition en 2024 de Vision-Box, un fournisseur de solutions biométriques destinées aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux clients des services de contrôle aux frontières.indique un communiqué de presse.