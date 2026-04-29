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Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security

pour un montant de 1,2 milliard d’euros


Le groupe Amadeus annonce son intention de réaliser l'acquisition d’IDEMIA Public Security pour 1,2 milliard d’euros. La signature est attendue mi-2027, sous réserve d’autorisations réglementaires.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 11:46

Depositphotos.com Auteur monticello
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IFTM
Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security (IPS) pour un montant de 1,2 milliard d’euros.

IPS est un fournisseur leader de services biométriques et de gestion des identités dont le siège social est situé en France. L'entreprise emploie environ 3 300 personnes à travers le monde et compte plus de 600 clients issus des secteurs public et privé.

Ce rachat fait suite à l'acquisition en 2024 de Vision-Box, un fournisseur de solutions biométriques destinées aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux clients des services de contrôle aux frontières.

« Alors que l'identité numérique fiable devient un élément fondamental tout au long du parcours de voyage, et que l'adoption de la biométrie s'accélère rapidement dans l'ensemble du secteur du voyage, cette acquisition va stimuler la croissance d'Amadeus dans les secteurs des aéroports et des contrôles douaniers, renforçant ainsi sa position dans ce domaine et soulignant la stratégie délibérée de l'entreprise d’intégrer des capacités d'identité biométrique à sa plateforme de voyage » indique un communiqué de presse.

Des parcours mieux coordonnés avec le rachat d'IPS

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Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus a déclaré : « Dans un monde d’IA en constante évolution, la convergence entre l’identité physique et l’identité numérique sera essentielle pour garantir des voyages fluides.

En combinant les capacités d’Amadeus et d’IPS, nous serons en mesure de créer à l’avenir des parcours mieux coordonnés, en reliant efficacement l’écosystème du voyage et en connectant le voyageur aux différentes étapes de son parcours. »

Au-delà de la gestion des passagers, les capacités d’IPS s’étendent également à la gestion sécurisée de l’identité dans des environnements liés, complémentaires et réglementés, tels que le contrôle d’accès et les solutions d’identification biométrique et de gestion des données au niveau gouvernemental, où la fiabilité de l’identité est essentielle.

L'acquisition envisagée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires, et devrait être finalisée mi-2027.

A noter que le montant de l’opération pourrait atteindre jusqu’à 1,35 milliard d’euros, une partie du prix étant conditionnée aux performances futures.

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Tags : amadeus
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