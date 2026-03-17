L’aéroport de Manchester mise sur la biométrie pour repenser ses opérations

Avec l’appui d'Amadeus, l’aéroport de Manchester expérimente un nouveau modèle de gestion des flux passagers - Depositphotos.com, @Skorzewiak
L’aéroport de Manchester a déployé un modèle opérationnel inédit permettant aux passagers de vols intérieurs et internationaux de partager les mêmes espaces d’arrivée et de départ.
Cette approche rompt avec l’organisation traditionnelle des terminaux, qui repose sur une séparation physique des flux.
Historiquement, cette segmentation entraîne une duplication des infrastructures et limite la capacité d’adaptation des aéroports face à la croissance du trafic.
Le nouveau dispositif remplace cette logique par une orchestration numérique, reposant sur la vérification biométrique des identités.
Cette approche rompt avec l’organisation traditionnelle des terminaux, qui repose sur une séparation physique des flux.
Historiquement, cette segmentation entraîne une duplication des infrastructures et limite la capacité d’adaptation des aéroports face à la croissance du trafic.
Le nouveau dispositif remplace cette logique par une orchestration numérique, reposant sur la vérification biométrique des identités.
La biométrie au cœur du parcours passager
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Le système développé avec Amadeus s’appuie sur le recoupement biométrique pour valider l’identité des passagers tout au long de leur parcours.
Cette technologie permet de déterminer, sans contrôles manuels répétés, l’accès aux différentes zones du terminal.
Les voyageurs circulant au sein de la Common Travel Area peuvent ainsi se déplacer librement, tandis que les passagers internationaux sont orientés vers les dispositifs de contrôle aux frontières, tels que les eGates ou les inspections menées par la UK Border Force.
Ce fonctionnement permet de gérer des profils réglementaires différents dans un espace commun, tout en respectant les exigences britanniques en matière de sécurité et d’immigration.
Depuis sa mise en service, la plateforme biométrique du Terminal 2 traite plusieurs dizaines de milliers de passagers chaque mois.
Selon les données communiquées, le taux de reconnaissance automatisée atteint environ 99%, aussi bien à l’arrivée qu’au départ.
Ces résultats traduisent la fiabilité du modèle en conditions réelles et s’accompagnent de bénéfices opérationnels : augmentation de la capacité, optimisation de l’utilisation des infrastructures et amélioration des performances commerciales.
Cette technologie permet de déterminer, sans contrôles manuels répétés, l’accès aux différentes zones du terminal.
Les voyageurs circulant au sein de la Common Travel Area peuvent ainsi se déplacer librement, tandis que les passagers internationaux sont orientés vers les dispositifs de contrôle aux frontières, tels que les eGates ou les inspections menées par la UK Border Force.
Ce fonctionnement permet de gérer des profils réglementaires différents dans un espace commun, tout en respectant les exigences britanniques en matière de sécurité et d’immigration.
Depuis sa mise en service, la plateforme biométrique du Terminal 2 traite plusieurs dizaines de milliers de passagers chaque mois.
Selon les données communiquées, le taux de reconnaissance automatisée atteint environ 99%, aussi bien à l’arrivée qu’au départ.
Ces résultats traduisent la fiabilité du modèle en conditions réelles et s’accompagnent de bénéfices opérationnels : augmentation de la capacité, optimisation de l’utilisation des infrastructures et amélioration des performances commerciales.
Un levier pour absorber la croissance du trafic
Ce projet s’inscrit dans un programme de transformation plus large, estimé à 1,3 milliard de livres sterling.
Pour Chris Woodroofe, directeur général de l’aéroport de Manchester, cette innovation permet d’optimiser l’espace disponible tout en améliorant l’expérience passager, sans compromettre les exigences réglementaires.
Du côté d’Amadeus, la biométrie est présentée comme un socle pour une nouvelle génération d’opérations aéroportuaires, où l’identité numérique devient un outil de gestion des flux et des infrastructures.
Déjà opérationnel pour plusieurs compagnies, dont Aer Lingus, Aurigny, British Airways, easyJet et Loganair, ce modèle pourrait inspirer d’autres plateformes confrontées à des contraintes similaires de capacité.
Pour Chris Woodroofe, directeur général de l’aéroport de Manchester, cette innovation permet d’optimiser l’espace disponible tout en améliorant l’expérience passager, sans compromettre les exigences réglementaires.
Du côté d’Amadeus, la biométrie est présentée comme un socle pour une nouvelle génération d’opérations aéroportuaires, où l’identité numérique devient un outil de gestion des flux et des infrastructures.
Déjà opérationnel pour plusieurs compagnies, dont Aer Lingus, Aurigny, British Airways, easyJet et Loganair, ce modèle pourrait inspirer d’autres plateformes confrontées à des contraintes similaires de capacité.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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