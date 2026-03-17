L’aéroport de Manchester mise sur la biométrie pour repenser ses opérations

Un terminal sans séparation physique des flux

Avec l’appui d'Amadeus, l’aéroport de Manchester expérimente un nouveau modèle de gestion des flux passagers au sein de son Terminal 2. L'objectif est de mutualiser les infrastructures entre vols domestiques et internationaux, tout en fluidifiant le parcours grâce à la biométrie.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 18 Mars 2026 à 18:21

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