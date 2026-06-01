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Exclusion des agences non-IATA, tensions dans le Golfe : AERTiCKET fait des Groupes et de l'assistance sa priorité absolue

Une expertise unifiée et un accompagnement constant pour sécuriser les dossiers groupes, même dans les contextes les plus sensibles.


Alors que plusieurs compagnies aériennes restreignent progressivement l’accès de leurs plateformes groupes aux seules agences IATA, AERTiCKET confirme son rôle de partenaire stratégique pour l’ensemble du réseau de distribution.


Rédigé par Aerticket le Lundi 8 Juin 2026 à 06:00

© AERTiCKET
© AERTiCKET
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La décision d’Air France de réserver l’accès de TIGRE Web, sa plateforme de réservation groupes, aux agences accréditées IATA à compter du 1er juillet 2026, accentue encore davantage la nécessité pour les agences non IATA de s’appuyer sur un partenaire solide, capable d’assurer continuité et maîtrise opérationnelle.

Une équipe dédiée et une gestion complète pour toutes les agences


Le service Groupes d’AERTiCKET reste ouvert à toutes les agences, IATA ou non IATA. Les demandes sont déposées via l’onglet « Groupes », puis traitées par une équipe dédiée, experte des négociations multi compagnies et du suivi opérationnel.

AERTiCKET prend en charge l’ensemble du cycle de vie du dossier :
• Recherche et optimisation tarifaire,
• Suivi des options,
• Gestion des listes passagers,
• Émission anticipée pour sécuriser les tarifs,
• Coordination avec les compagnies en cas d’ajustements.
Cette organisation permet aux agences de conserver une maîtrise commerciale totale, tout en s’appuyant sur un partenaire fiable pour la partie technique et opérationnelle.

Un marché en mutation qui exige un partenaire solide

La restriction d’accès à TIGRE Web s’inscrit dans une évolution plus large du secteur : NDC, disponibilités dynamiques, volatilité des prix, délais d’options plus courts… Les agences doivent composer avec un environnement plus complexe, où la réactivité et la maîtrise opérationnelle deviennent essentielles.

AERTiCKET répond à ces enjeux en offrant un cadre stable, des process harmonisés et une expertise consolidée, permettant aux agences de sécuriser leurs dossiers tout en optimisant leurs marges.

Un accompagnement qui dépasse la seule dimension tarifaire

Dans un marché soumis à des évolutions rapides, les agences ont besoin d’un partenaire capable d’assurer un suivi constant, y compris lorsque l’actualité internationale vient perturber les opérations aériennes. C’est dans ces situations sensibles que l’organisation unifiée AERTiCKET France / CMS Vacances démontre toute sa valeur.

Continuité d’assistance : un suivi constant des dossiers en période de tensions dans le Golfe persique

Les récentes tensions dans le Golfe persique ont entraîné des reroutings, des ajustements de plans de vols et une volatilité tarifaire accrue. Pour les agences, cela implique un besoin renforcé de visibilité, d’anticipation et de coordination.

AERTiCKET assure une continuité d’assistance totale, avec un suivi constant des dossiers et une vigilance opérationnelle de tous les instants.

Un dispositif opérationnel structuré pour garantir stabilité et fluidité

Grâce à la mutualisation des équipes AERTiCKET France et CMS Vacances, le plateau opérationnel offre une structure capable d’absorber les fluctuations du marché et de répondre aux situations sensibles :

Réactivité accrue : Les demandes sont traitées rapidement, avec une prise en charge immédiate quel que soit le canal d’entrée.
Homogénéité de traitement : Les expertises réunies sur un même plateau garantissent des process harmonisés et un niveau de qualité uniforme.
Expertise partagée : La collaboration quotidienne entre les équipes Loisirs, Corporate Travel et support favorise une montée en compétence collective, essentielle pour anticiper les impacts géopolitiques.
Continuité de service 24h/24 et 7j/7 : Grâce à une organisation élargie et une couverture horaire renforcée, le service reste fluide et opérationnel en permanence, sans rupture.

Un suivi spécifique pour les zones sensibles

Pour les dossiers impactés par la situation dans le Golfe persique, AERTiCKET met en place :
• Une veille quotidienne des ajustements compagnies,
• Une communication proactive auprès des agences,
• Des propositions alternatives en cas de rerouting ou de suspension de lignes,
• Une coordination renforcée avec les compagnies pour sécuriser les groupes confirmés,
• Un accompagnement personnalisé pour les groupes sensibles (scolaires, associatifs, MICE).

Des formations régulières pour optimiser l’usage de Cockpit et AER360

Afin de faciliter le travail quotidien des agences et de leur permettre d’exploiter pleinement les outils mis à leur disposition, AERTiCKET propose des sessions de formation régulières dédiées à Cockpit et AER360. Ces webinars permettent aux équipes de gagner en efficacité et de mieux anticiper les situations complexes.

Les formations offrent la possibilité de :
Découvrir les fonctionnalités avancées des deux plateformes,
Maîtriser les bonnes pratiques pour déposer, suivre et ajuster les demandes groupes,
Fluidifier la gestion opérationnelle grâce aux modules dédiés aux listes passagers, options et émissions,
Utiliser les outils de suivi intégrés pour anticiper les perturbations,
Simplifier le travail quotidien grâce à une utilisation plus intuitive et plus complète des interfaces.

Ces sessions, proposées tout au long de l’année, s’adressent aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’aux équipes souhaitant perfectionner leur maîtrise des outils.

Une ambition claire : être le partenaire le plus fiable et le plus proche des agences

Avec son service Groupes ouvert à tous, son organisation unifiée, sa capacité à assurer une assistance continue et ses outils en constante évolution, AERTiCKET France et CMS Vacances réaffirment leur ambition : offrir aux agences un accompagnement puissant, une proximité réelle et une expertise de premier plan, quelles que soient les conditions du marché.

Exclusion des agences non-IATA, tensions dans le Golfe : AERTiCKET fait des Groupes et de l'assistance sa priorité absolue
Sites web :
- www.aerticket.fr
- www.cmsvacances.fr
Email : relationsclients@cmsvacances.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/48 57

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