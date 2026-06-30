Aerticket et CMS Vacances fusionnent leurs activités en France !

Les équipes poursuivent leurs missions sous la direction de Charlotte Marcus et François Lacoste.



Avec cette évolution, le Groupe AERTiCKET confirme "sa volonté d’investir durablement sur le marché français et de proposer une organisation plus agile, plus lisible et tournée vers l’avenir. Les équipes de CMS VACANCES et du Groupe AERTiCKET restent pleinement mobilisées pour accompagner cette nouvelle étape et poursuivre leur engagement auprès de l’ensemble de leurs partenaires."