Aerticket et CMS Vacances fusionnent leurs activités en France !

Fusion des activités françaises du Groupe AERTiCKET, François Lacoste et Charlotte Marcus - Photo Aerticket
Le Groupe AERTiCKET annonce l’unification de ses activités en France à travers la fusion de ses deux filiales, AERTICKET France et CMS VACANCES.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de simplification, de cohérence opérationnelle et de renforcement de son positionnement sur le marché français du voyage, détaille un communiqué de presse.
Cette nouvelle organisation permet de regrouper l’ensemble des expertises, des équipes et des services au sein d’une structure unique, CMS VACANCES, afin d’accroître l’efficacité opérationnelle, d’optimiser les processus internes et de soutenir plus largement les ambitions de croissance du groupe en France.
A lire aussi : Aer360, Corpo 360, IA, fusion... Aerticket déroule sa feuille de route
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de simplification, de cohérence opérationnelle et de renforcement de son positionnement sur le marché français du voyage, détaille un communiqué de presse.
Cette nouvelle organisation permet de regrouper l’ensemble des expertises, des équipes et des services au sein d’une structure unique, CMS VACANCES, afin d’accroître l’efficacité opérationnelle, d’optimiser les processus internes et de soutenir plus largement les ambitions de croissance du groupe en France.
A lire aussi : Aer360, Corpo 360, IA, fusion... Aerticket déroule sa feuille de route
Une continuité opérationnelle et des ambitions renforcées
Autres articles
-
Exclusion des agences non-IATA, tensions dans le Golfe : AERTiCKET fait des Groupes et de l'assistance sa priorité absolue
-
Aer360, Corpo 360, IA, fusion... Aerticket déroule sa feuille de route
-
AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
-
Gwénola Monnier intègre le conseil d’administration du Cediv Travel
-
AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Les équipes poursuivent leurs missions sous la direction de Charlotte Marcus et François Lacoste.
Avec cette évolution, le Groupe AERTiCKET confirme "sa volonté d’investir durablement sur le marché français et de proposer une organisation plus agile, plus lisible et tournée vers l’avenir. Les équipes de CMS VACANCES et du Groupe AERTiCKET restent pleinement mobilisées pour accompagner cette nouvelle étape et poursuivre leur engagement auprès de l’ensemble de leurs partenaires."
Avec cette évolution, le Groupe AERTiCKET confirme "sa volonté d’investir durablement sur le marché français et de proposer une organisation plus agile, plus lisible et tournée vers l’avenir. Les équipes de CMS VACANCES et du Groupe AERTiCKET restent pleinement mobilisées pour accompagner cette nouvelle étape et poursuivre leur engagement auprès de l’ensemble de leurs partenaires."