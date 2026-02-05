Monténégro : la destination soutenue par deux acteurs français majeurs

À peine plus grand que l’Île-de-France, le Monténégro est une destination montante en Europe.



Profitant de sa situation géographique et d’une région en plein boom touristique, le pays entend se faire une place entre des destinations émergentes comme l’Albanie et d’autres plus confirmées, voire embouteillées, comme la Croatie.



Afin de susciter l’intérêt, Kappa Club et Selectour déploient ce mois-ci une campagne publicitaire d’envergure dédiée au Monténégro.



L’enjeu est faire de ce pays une réalité visuelle, ce qui n’est pas encore le cas dans l’imaginaire de nombreux voyageurs.