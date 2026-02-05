TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Monténégro : la destination soutenue par deux acteurs français majeurs

Kappa Club et Selectour déploient une campagne publicitaire commune


C’est un pays grand comme une petite région française, mais qui affiche un potentiel important pour l’industrie touristique. Kappa Club et Selectour ont décidé d’unir leurs moyens pour déployer une campagne publicitaire commune afin de promouvoir le Monténégro.



Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Kappa Club et Selectour déploient une campagne publicitaire commune - DR
Kappa Club et Selectour déploient une campagne publicitaire commune - DR
Agencia Catalana de Turisme
À peine plus grand que l’Île-de-France, le Monténégro est une destination montante en Europe.

Profitant de sa situation géographique et d’une région en plein boom touristique, le pays entend se faire une place entre des destinations émergentes comme l’Albanie et d’autres plus confirmées, voire embouteillées, comme la Croatie.

Afin de susciter l’intérêt, Kappa Club et Selectour déploient ce mois-ci une campagne publicitaire d’envergure dédiée au Monténégro.

L’enjeu est faire de ce pays une réalité visuelle, ce qui n’est pas encore le cas dans l’imaginaire de nombreux voyageurs.

Kappa Club et Selectour déploient ce mois-ci une campagne publicitaire d’envergure dédiée au Monténégro - DR
Kappa Club et Selectour déploient ce mois-ci une campagne publicitaire d’envergure dédiée au Monténégro - DR
A lire : Le Monténégro, la nouvelle star des Balkans ?

Pendant cinq semaines, 150 taxis circuleront à Paris et à Lyon, renforcés par un dispositif d’affichage dans 21 gares réparties sur 15 régions. Au total, plus de 400 faces publicitaires aux couleurs des deux marques seront visibles en continu dans les principaux nœuds de transport français.

Sur la campagne, un prix d’appel sera affiché, ainsi qu’un message invitant à prendre contact avec un expert près de chez soi pour réserver.

Deux Kappa Club sont actuellement présents dans la destination, dont le tout nouveau Kappa Club Iberostar Selection, 5 étoiles.

Tags : kappa club, montenegro, selectour
