Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence

De son côté, l'agence devrait se refaire une beauté dans les mois à venir, afin de reprendre les standards de l'entreprise figeacoise et ceux de Selectour.



Le côté très "girly" de la décoration devrait s'estomper, mais le local ne va pas connaître de révolution profonde.



" Une reprise ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut comprendre la façon de travailler, puis nous amenons petit à petit notre vision des choses.



L'objectif est de ne pas brusquer les clients. Lors des rachats, nous ne venons pas tout révolutionner, nous voulons reprendre intelligemment. Nous allons changer l'enseigne et faire quelques travaux dans l'année.



Elle est déjà très propre, mais nous allons lui apporter un coup de neuf et la mettre à notre image, " poursuit Virginie Delbos.



Une directrice générale de Fitour Voyages qui n'a pas qu'un tour dans son sac. Le réseau possède de nombreux projets à l'étude, notamment de déménagement et de rénovation de points de vente. Non pas que le réseau soit délabré, mais l'entreprise souhaite maintenir des standards élevés.



Après Bergerac, Périgueux et Brive, puis Aurillac qui a déménagé en décembre dernier, Langon sera la prochaine sur la liste à se refaire une beauté.



" Nous avons une politique active de rénovation.



C'est important de nos jours, car soit nos clients restent chez eux, soit ils vont à la concurrence. Nous nous devons d'avoir une image en adéquation avec ce qu'il se passe sur le marché.



Ces embellissements ont plusieurs impacts : tout d'abord sur l'image de l'entreprise, puis sur la motivation des salariés. Un agent qui sourit, c'est important.



Les clients se sentent plus choyés, puis ils ressentent que les équipes se sentent mieux et qu'elles travaillent dans de meilleures conditions.



Enfin, je dirais aussi que cela a un effet sur la direction ; cela nous motive encore plus de savoir que tout le monde est heureux, " nous explique la quadragénaire à l'accent chantant du Sud-Ouest.