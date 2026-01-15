Fitour : une nouvelle agence et une envie de sortir de sa zone d'influence

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
À l'image de ses confrères, Fitour vient de finaliser l'acquisition d'une nouvelle agence située entre Bordeaux et Agen. Le réseau, qui compte désormais 18 points de vente, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Différents dossiers sont à l'étude, dont certains en dehors de sa zone d'influence historique. Rencontre avec Virgine Delbos, une dirigeante qui a de la suite dans les idées.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Worldia
Qu'on se le dise, loin de l'image ringarde qui peut parfois coller aux autocaristes, ce secteur est dynamique et se développe bien plus que d'autres.

Ils sont nombreux à fêter parfois leur centenaire ou d'autres anniversaires, tout en affichant des ambitions élevées, notamment dans la distribution touristique.

Cela s'explique par l'histoire de cette profession, mais pas seulement, à en croire Virginie Delbos.

"En tant qu'autocariste, nous avons toujours construit des choses, c'est dans notre ADN. Que ce soit notre flotte, notre réseau d'agences ou notre production... nous avons l'habitude de nous autosuffire.

Nous bataillons beaucoup pour réussir, nous avons des cars et des affrètements d'avions à remplir. Cette image un peu has-been de l'autocariste n'est pas juste ; nous innovons et nous nous battons pour nos entreprises.

Ce dynamisme peut aussi s'expliquer par notre activité groupe qui nous oblige à construire des voyages et à les vendre, ça nous pousse à toujours avancer," analyse la directrice générale de Fitour Voyages.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise ne reste pas les deux pieds dans les mêmes mocassins et poursuit son développement.

En ce début d'année, elle vient d'intégrer une nouvelle agence dans son mini-réseau qui compte dorénavant 18 points de vente. Un maillage qui devrait continuer à s'étoffer en 2026.

Agence Réolaise Evasions : "un secteur qui complète parfaitement notre maillage"

Le groupe a jeté son dévolu sur une "agence amie", située entre Bordeaux et Agen, plus précisément à Langon.

"Quand Monsieur Louis (l'ancien propriétaire, ndlr) est parti à la retraite, le couple nous a contactés pour reprendre l'Agence Réolaise Evasions et nous nous sommes entendus pour continuer l'aventure.

Il est dommageable de voir des agences fermer faute de repreneurs, alors que pour un réseau comme le nôtre, ce sont des opportunités intéressantes, surtout dans le cas présent, quand vous connaissez les gérants et que vous savez le sérieux des équipes. Nous sommes déjà en Gironde, à Saint-Loubès et à Agen.

Nous avions déjà eu une agence dans cette ville que nous n'avions pas fait perdurer, à l'époque, mais c'est un secteur qui complète parfaitement notre maillage existant.

C'est toujours plus simple de faire des reprises d'agences que des créations ex nihilo," nous explique la responsable.

L'unique salariée rejoint donc les rangs de Fitour.

Une acquisition qui s'inscrit dans une vision globale du développement de l'entreprise, car le réseau de distribution vient appuyer le déploiement des cars et de la production.

"Notre marque n'est pas totalement inconnue dans ce secteur, puis nous allons repartir de Langon pour déployer nos départs au plus près de chez nos clients."

Fitour : "nous avons une politique active de rénovation"

De son côté, l'agence devrait se refaire une beauté dans les mois à venir, afin de reprendre les standards de l'entreprise figeacoise et ceux de Selectour.

Le côté très "girly" de la décoration devrait s'estomper, mais le local ne va pas connaître de révolution profonde.

"Une reprise ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut comprendre la façon de travailler, puis nous amenons petit à petit notre vision des choses.

L'objectif est de ne pas brusquer les clients. Lors des rachats, nous ne venons pas tout révolutionner, nous voulons reprendre intelligemment. Nous allons changer l'enseigne et faire quelques travaux dans l'année.

Elle est déjà très propre, mais nous allons lui apporter un coup de neuf et la mettre à notre image," poursuit Virginie Delbos.

Une directrice générale de Fitour Voyages qui n'a pas qu'un tour dans son sac. Le réseau possède de nombreux projets à l'étude, notamment de déménagement et de rénovation de points de vente. Non pas que le réseau soit délabré, mais l'entreprise souhaite maintenir des standards élevés.

Après Bergerac, Périgueux et Brive, puis Aurillac qui a déménagé en décembre dernier, Langon sera la prochaine sur la liste à se refaire une beauté.

"Nous avons une politique active de rénovation.

C'est important de nos jours, car soit nos clients restent chez eux, soit ils vont à la concurrence. Nous nous devons d'avoir une image en adéquation avec ce qu'il se passe sur le marché.

Ces embellissements ont plusieurs impacts : tout d'abord sur l'image de l'entreprise, puis sur la motivation des salariés. Un agent qui sourit, c'est important.

Les clients se sentent plus choyés, puis ils ressentent que les équipes se sentent mieux et qu'elles travaillent dans de meilleures conditions.

Enfin, je dirais aussi que cela a un effet sur la direction ; cela nous motive encore plus de savoir que tout le monde est heureux," nous explique la quadragénaire à l'accent chantant du Sud-Ouest.

Fitour Voyages : "pourquoi ne pas nous étendre au-delà de notre secteur

Et dans les nombreux projets de la dirigeante figure en bonne place le développement du réseau de distribution.

"J'ai intégré l'entreprise pour développer ce maillage. Quand je suis arrivée, avec mon père, nous sommes partis sur la route et nous avons visité les villes dans lesquelles nous pouvions nous implanter. Puis en 25 ans, nous sommes passés de 4 agences à 18," sourit-elle.

Jean-Michel Delbos, qui fêtera ses 80 ans cette année, s'est un peu mis en retrait des affaires, mais il n'est jamais très loin. Il couve d'un œil le travail de sa fille qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Déjà en 2023, Fitour Voyages souhaitait atteindre le cap des 20 agences d'ici trois ans. Le rendez-vous n'est pas encore manqué, car 2026 s'annonce riche en annonces.

"Nous regardons les opportunités et nous avons envie de poursuivre le déploiement de notre réseau.

Je ne peux pas vous en dire plus, mais nous avons des projets à l'étude aussi bien dans notre secteur que pour nous étendre un peu plus loin aussi.

Nous n'irons pas jusqu'à Lille, mais nous pourrions nous étendre dans des régions ou départements limitrophes," nous dévoile la directrice de l'entité Voyages du groupe.

Actuellement, l'enseigne est présente dans le Lot, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne.

Quel sera le prochain territoire d'implantation ? L'avenir nous le dira.

En attendant, les équipes s'affairent pour réussir le mois déterminant qu'est celui des salons maison. Comme chaque année, Fitour organise 4 événements importants pour son réseau.

François Pécheux invité sur les salons pour "apporter une autre image de Fitour"

La série a commencé samedi dernier à Figeac, puis ce week-end ce sera à Bergerac, celui du 24 ce sera au tour de Brive et le 31 janvier à Limoges.

"C'est un moment charnière pour nous car nous sortons notre nouvelle brochure, mais aussi pour nos partenaires voyagistes, puisque nous faisons partie de Selectour.

Cela nous fait sortir des bureaux et nous avons plus de proximité avec nos clients ; la semaine dernière, nous avons accueilli 800 personnes sur une seule journée," s'enthousiasme la dirigeante.

Il faut dire que Figeac ne compte que 9 793 habitants.

Et après des années de réflexion, pour la première fois, les salons de Bergerac et Brive vont accueillir un invité d'honneur. L'animateur de l'émission "Au bout c'est la mer", François Pécheux, interviendra auprès des visiteurs.

"Nous ne commercialisons pas que des voyages, nous voulons montrer à nos clients que, comme eux, nous sommes passionnés par le voyage.

Je trouve intéressant, au cours de nos différents événements, d'échanger avec nos voyageurs sur autre chose que l'aspect commercial. François Pécheux va apporter une autre vision des voyages autour des fleuves et aussi une autre image de Fitour," détaille Virginie Delbos.

C'est aussi pour développer ce sentiment d'appartenance à la marque, dans la droite lignée du Club Fitour, que l'animateur interviendra.

D'ailleurs, ce club qui compte maintenant 1 500 inscrits a pris de l'épaisseur : différents événements sont organisés, comme des shows ou des voyages en avant-première.

"Ce sentiment d'appartenance, nous y tenons depuis toujours finalement.

En mars, nous allons avoir nos journées clients, où ils assisteront à des spectacles, puis en arrière-saison, on les réunit pour un moment unique.

Nous privatisons le cabaret L'Ange Bleu du côté de Bordeaux, où nous invitons 1 000 personnes. Ce sont des instants importants à vivre ; nous échangeons avec eux, nous les voyons s'amuser et ça fait plaisir. Au-delà du commerce, c'est tout un microcosme qui vit autour de nous," conclut la responsable.

Et cet esprit de communauté sera encore plus cultivé en juin, puisque Fitour fêtera les 75 ans de sa création et les 10 ans de son groupe.


Tags : autocariste, fitour, fitour voyages, selectour
