« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables

Une identité visuelle commune pour prévenir les accidents en montagne

La Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS) et le ministère des Sports lancent « RISKI », une campagne de prévention nationale. Ce dispositif vise à uniformiser les messages de sécurité alors que 54 617 blessés ont été pris en charge l'an dernier. Face à une fréquentation en hausse de 5,5%, cette initiative cible l'ensemble des pratiquants pour les vacances d'hiver.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 5 Février 2026



RISKI, qui comprend une charte graphique et des messages de sécurité communs à tous les massifs.



Un nouveau personnage, identifiable, sert de support à des conseils concrets : préparation de la journée, adaptation au niveau technique, respect d'autrui et surveillance des conditions météo.



Pour la première fois, l'ensemble de la chaîne des acteurs de la montagne, des écoles de ski aux loueurs et hébergeurs, utilise une identité visuelle unique.

Des indicateurs de fréquentation et de sécurité sous surveillance en hausse de 7% lors de la saison précédente, une



Egalement, les premières données de janvier 2026 confirment l'attractivité de la montagne avec une progression de 5% des réservations par rapport à 2025.



Le dispositif vise donc à responsabiliser les usagers aux profils variés (âge, nationalité, discipline) pour limiter les collisions.



En adoptant ces réflexes de sécurité, les autorités et les services de secours entendent stabiliser les chiffres de l'accidentologie.



A lire aussi : Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

