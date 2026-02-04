TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables

Une identité visuelle commune pour prévenir les accidents en montagne


La Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS) et le ministère des Sports lancent « RISKI », une campagne de prévention nationale. Ce dispositif vise à uniformiser les messages de sécurité alors que 54 617 blessés ont été pris en charge l'an dernier. Face à une fréquentation en hausse de 5,5%, cette initiative cible l'ensemble des pratiquants pour les vacances d'hiver.


Un nouveau personnage, identifiable, sert de support à des conseils concrets : préparation de la journée, adaptation au niveau technique, respect d'autrui et surveillance des conditions météo - Illustration : FNSSDS
Le ministère des Sports et la Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours sur les Domaines Skiables (FNSSDS) déploient une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables, nommée RISKI, qui comprend une charte graphique et des messages de sécurité communs à tous les massifs.

Un nouveau personnage, identifiable, sert de support à des conseils concrets : préparation de la journée, adaptation au niveau technique, respect d'autrui et surveillance des conditions météo.

Pour la première fois, l'ensemble de la chaîne des acteurs de la montagne, des écoles de ski aux loueurs et hébergeurs, utilise une identité visuelle unique.

Des indicateurs de fréquentation et de sécurité sous surveillance

La campagne RISKI répond à une accidentologie en hausse de 7% lors de la saison précédente, une évolution corrélée à la densification sur les pistes.

Egalement, les premières données de janvier 2026 confirment l'attractivité de la montagne avec une progression de 5% des réservations par rapport à 2025.

Le dispositif vise donc à responsabiliser les usagers aux profils variés (âge, nationalité, discipline) pour limiter les collisions.

En adoptant ces réflexes de sécurité, les autorités et les services de secours entendent stabiliser les chiffres de l'accidentologie.

