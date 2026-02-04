Chaumont-sur-Loire : en 2026, le Festival des Jardins "fait son cinéma"

La couverture du Catalogue du Festival 2026. Photo : Paula Boyer
Du 22 avril au 1er novembre, le Jardin va faire son cinéma à Chaumont-sur-Loire.
Le cinéma est en effet le thème retenu pour l'édition 2026 du Festival international des Jardins organisé depuis 1992 au Domaine de Chaumont-sur-Loire ( Loir-et-Cher).
"Le jardin, assure Chantal Colleu-Dumond, la directrice du Domaine, peut être une réponse aux déséquilibres de notre monde".
"Le jardin et le cinéma ont beaucoup en commun, ajoute-t-elle. L'un comme l'autre sont des espaces de mémoire, de mise en scène et d'émotions. Tous deux sont un art du regard et du récit, tous deux travaillent sur l'organisation de l'espace et composent une oeuvre".
Tout en jouer continuant à son rôle habituel de laboratoire des nouvelles tendances du jardin, l'édition 2026 du Festival des jardins sera, a poursuivi Chantal Colleu-Dumond, une "invite à penser le jardin comme un dispositif narratif, qui articule des séquences, construit des transitions, module des intensités".
Les concepteurs (paysagistes, architectes, jardiniers, artistes, etc.) des 19 jardins retenus par le jury pour participer au concours du Festival ont donc imaginé leur création paysagère comme une oeuvre cinématographique, et convoqué une esthétique particulière rappelant un des genres du Septième art ou un film culte en particulier. Ceci tout en maintenant les habituelles exigences botaniques, esthétiques et écologiques.
Tout naturellement, la thématique du Jardin et du cinéma sera également déclinée par les personnalités invitées cette année encore à créer sur place leur jardin (hors concours). Toutes sont d'ailleurs liées au monde du cinéma, notamment Sabine Azema qui a prévu de transformer son jardin en une joyeuse salle de cinéma.
Le cinéma est en effet le thème retenu pour l'édition 2026 du Festival international des Jardins organisé depuis 1992 au Domaine de Chaumont-sur-Loire ( Loir-et-Cher).
"Le jardin, assure Chantal Colleu-Dumond, la directrice du Domaine, peut être une réponse aux déséquilibres de notre monde".
"Le jardin et le cinéma ont beaucoup en commun, ajoute-t-elle. L'un comme l'autre sont des espaces de mémoire, de mise en scène et d'émotions. Tous deux sont un art du regard et du récit, tous deux travaillent sur l'organisation de l'espace et composent une oeuvre".
Tout en jouer continuant à son rôle habituel de laboratoire des nouvelles tendances du jardin, l'édition 2026 du Festival des jardins sera, a poursuivi Chantal Colleu-Dumond, une "invite à penser le jardin comme un dispositif narratif, qui articule des séquences, construit des transitions, module des intensités".
Les concepteurs (paysagistes, architectes, jardiniers, artistes, etc.) des 19 jardins retenus par le jury pour participer au concours du Festival ont donc imaginé leur création paysagère comme une oeuvre cinématographique, et convoqué une esthétique particulière rappelant un des genres du Septième art ou un film culte en particulier. Ceci tout en maintenant les habituelles exigences botaniques, esthétiques et écologiques.
Tout naturellement, la thématique du Jardin et du cinéma sera également déclinée par les personnalités invitées cette année encore à créer sur place leur jardin (hors concours). Toutes sont d'ailleurs liées au monde du cinéma, notamment Sabine Azema qui a prévu de transformer son jardin en une joyeuse salle de cinéma.
Festival des Jardins : une contribution à l'attractivité culturelle du Val-de-Loire
Le château de Chaumont-sur-Loire © Eric Sander/Domaine de Chaumont
Cette année encore, ce Festival des jardins devrait contribuer au succès du Domaine de Chaumont-sur-Loire qui, sur 35 hectares, propose à la visite à la fois un château Renaissance, un Centre d'Art contemporain, des collections végétales (clématites, romarins, jasmins, etc.) et un vaste parc qui sert d'écrin à des jardins pérennes liés notamment aux grandes civilisations du jardin (Japon, Chine, Corée, Grande-Bretagne...) et à des oeuvres d'artistes de renommée internationale comme Chris Drury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi, Nils-Udo, Christian Lapie...
S'y ajoutent un restaurant, une boutique et, à deux pas, dans l'ancienne ferme du château, un hôtel équivalent 4* et son restaurant ainsi que des échanges philosophiques, les "Conversations sous l'arbre" et une fête des Plantes, les "Botaniques de Chaumont-sur-Loire".
Cette offre diversifiée susceptible de séduire tous les publics, aussi bien les grands amateurs d'art et de jardins, que le grand public populaire, a attiré 536 000 visiteurs en 2025. "L'an dernier, nous avons retrouvé nos chiffres de 2023, après une année 2024 chahutée entre autres par les JO et une météo morose", s'est félicité Chantal Colleu-Dumond.
A lire aussi : Le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, un must touristique du val de Loire
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire fait partie du TOP 5 des sites les plus visités de sa région. Son offre contribue clairement à l'attractivité culturelle et touristique du Centre-Val-de-Loire. L'an dernier, les 14 grands sites du Val de Loire ont attiré 5 millions de visiteurs (+ 3 % par rapport 2024).
S'y ajoutent un restaurant, une boutique et, à deux pas, dans l'ancienne ferme du château, un hôtel équivalent 4* et son restaurant ainsi que des échanges philosophiques, les "Conversations sous l'arbre" et une fête des Plantes, les "Botaniques de Chaumont-sur-Loire".
Cette offre diversifiée susceptible de séduire tous les publics, aussi bien les grands amateurs d'art et de jardins, que le grand public populaire, a attiré 536 000 visiteurs en 2025. "L'an dernier, nous avons retrouvé nos chiffres de 2023, après une année 2024 chahutée entre autres par les JO et une météo morose", s'est félicité Chantal Colleu-Dumond.
A lire aussi : Le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, un must touristique du val de Loire
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire fait partie du TOP 5 des sites les plus visités de sa région. Son offre contribue clairement à l'attractivité culturelle et touristique du Centre-Val-de-Loire. L'an dernier, les 14 grands sites du Val de Loire ont attiré 5 millions de visiteurs (+ 3 % par rapport 2024).
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer