Chaumont-sur-Loire : en 2026, le Festival des Jardins "fait son cinéma"

"Le jardin

peut être une réponse aux déséquilibres de notre monde"



"Le jardin et le cinéma ont beaucoup en commun

L'un comme l'autre sont des espaces de mémoire, de mise en scène et d'émotions. Tous deux sont un art du regard et du récit, tous deux travaillent sur l'organisation de l'espace et composent une oeuvre".



"invite à penser le jardin comme un dispositif narratif, qui articule des séquences, construit des transitions, module des intensités".